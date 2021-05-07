Бесплатное подведение газа в частные дома началось в России: "Газпром" разъяснил, кого подключат
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Бесплатное подведение газа в частные дома началось в России: "Газпром" разъяснил, кого подключат

7:27:125/7/2021
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Потребитель заплатит только за проведение газовой трубы на своем участке. Но бесплатно подключиться к голубому топливу смогут не все.

газ
Бесплатный газ не для всех россиян

"Газпром" начал бесплатное подключение к газу частных домов площадью не более 300 кв. метров. Об условиях газификации до границы земельного участка рассказал гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов телеканалу "Россия 1". По его словам, потребитель заплатит только за проведение газовой трубы на своем участке.

"То есть вошли в населенный пункт. Прошли по улице. Сделали отводы к домам один раз. Заасфальтировали. Благоустроили", – просто пояснил Густов.

Впрочем, есть условия, которые не позволяют войти в программу бесплатной газификации всем без исключения. Трубу до домовладения проведут лишь в дома, которые расходуют не более 7 кубометров газа в час. А также в частные усадьбы, находящееся не дальше 200 метров от ГРС.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о бесплатной газификации российских регионов завил в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года Владимир Путин.

Президент поручил правительству и региональным властям разработать план газификации населенных пунктов с бесплатной подводкой газовых труб до границ частной земли.

Напомним, что для Бердска вопрос газификации стоит очень остро. Сотни домовладельцев уже заплатили по несколько сот тысяч рубле за возможность пользоваться голубым топливом. Сотни бердских семей ждут, когда к ним придет газ.

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