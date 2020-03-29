Застрявшие в Киргизии дети-спортсмены из Новосибирска прилетели в Толмачево 28 марта

Спортсмены и тренеры из Новосибирской области по плаванию, подводному плаванию, легкой атлетике, всего 42 человека, из которых 22 ребенка в возрасте от 11 лет, включая инвалидов, находились на территории Киргизии на сборах и не смогли вовремя вернуться домой из-за коронавируса.

Губернатор Андрей Травников: Ситуация с детьми в Киргизии благополучно разрешена

Губернатор Андрей Травников в аэропорту «Толмачёво» встретился с родителями новосибирских и омских детей-спортсменов, благополучно вернувшихся с территории Киргизской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Благодаря общим усилиям, причем не только органов власти, наших бизнес-партнеров, аэропорта, авиакомпаний, дипломатических сотрудников за эти два дня удалось провести быстрые переговоры и организовать отдельный, специальный рейс, который вывез новосибирских и омских спортсменов из Киргизии. В связи с этим я хотел бы отдельно поблагодарить фонд «День Первый», который оперативно предоставил самолет, Министерство иностранных дел Российской Федерации, и нашего посла в Киргизской Республике Николая Николаевича Удовиченко, всех моих коллег, которые координировали эту процедуру и обеспечили такую слаженную работу. Я пообщался с родителями, может нам кажется, что этот процесс прошел достаточно быстро, но для родителей эти два дня тянулись бесконечно, они волновались за своих детей, и для нас было очень важно как можно быстрее доставить детей в Новосибирск», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Спортсмены и тренеры государственных и муниципальных спортивных учреждений Новосибирской области по плаванию, подводному плаванию, легкой атлетике, всего 42 человека, из которых 22 ребенка в возрасте от 11 лет, включая инвалидов, находились на территории Киргизской Республики на спортивных сборах и не смогли вовремя вернуться домой. Обратный рейс, запланированный на 28 марта, был отменен из-за ограничений, связанных с противодействием распространению коронавируса. В подобной ситуации также оказались 17 спортсменов из Омска.

Возвращение домой детей-спортсменов из Новосибирска и Омска взял под личный контроль Губернатор Андрей Травников. Совместно с Правительством РФ, с авиационными компаниями нашей страны был определен рейс, которым новосибирские спортсмены прибудут домой. Благодаря помощи Посольства Российской Федерации в Киргизской Республике, активному содействию киргизской стороны, взявшей на себя все расходы, представители Новосибирской области в ожидании вылета были размещены в комфортных условиях, обеспечены питанием в столице страны – Бишкеке. Воздушное судно для вывоза детей-спортсменов предоставил благотворительный фонд «День Первый», который оказывает помощь в борьбе с пандемией коронавируса, организует доставку в Россию медицинских средств зашиты. Рейс выполнен авиакомпанией «РусЛайн». На сибирскую землю вернулись 50 человек – 35 новосибирцев и 15 омичей. Остальные спортсмены прибудут домой в ближайшее время, авиаперелётом через Москву.