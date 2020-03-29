29.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Народные новости

Не будь дураком! Не выходи из комнаты! Не совершай ошибку! Отнесись серьезно к призыву Иосифа Бродского в пандемию COVID-19

12:28 29.03.2020
1 0

Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений:

Не выходи из комнаты! Не совершай ошибку! Отнесись серьезно к призыву Иосифа Бродского в пандемию COVID-19

НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ…

Бродский Иосиф
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более — изувеченным?
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
1970
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сидите дома!

Рома, 29 марта 2020 13:14
последний из великих поэтов

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Лунный календарь посадки рассады на 27 — 29 марта 2020 года: фаза растущей луны 1
13:21 29-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на 27 — 29 марта 2020 года: фаза растущей луны
БердскНе закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в Бердске
13:15 29-03-2020
Не закрывшиеся на карантин кафе, магазины, салоны красоты и спортклубы проверят 30 марта в Бердске
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
13:06 29-03-2020
Первый ребенок умер от коронавируса в США. Ему не было и годика
Без платья, в платье и в очень красивом платье
13:02 29-03-2020
Без платья, в платье и в очень красивом платье
Бердск75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горят
13:00 29-03-2020
75 дней до Победы: в небе ракеты разных огней, как люстры, горят
Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
12:52 29-03-2020
Культиваторы первыми «вступят в бой» на дачах Бердска в апреле
На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно - выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии
12:52 29-03-2020
На кладбищах Италии нет мест, актуально только одно - выжить в эпоху COVID-19, рассказала Полина Головина из Италии
Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис
12:49 29-03-2020
Шумит в двигателе: 10 причин обратиться в автосервис
Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?
12:46 29-03-2020
Почему старообрядцы жили в гробах? Почему умирающего клали в гроб на гвозди и заколачивали гроб?
Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске 1
12:45 29-03-2020
Госпиталь на 800 коек для зараженных коронавирусом откроют в Новосибирске