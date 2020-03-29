Трое погибли из Toyota Vista в ДТП с междугородним автобусом из Барнаула в Кузбассе

Травмированы две пассажирки автобуса, одну из них госпитализировали. Автобус сообщением Барнаул – Междуреченск попал в ДТП в городе Киселевске, столкнувшись с иномаркой, водитель которой спровоцировал аварию.

Иномарка всмятку

28 марта в Кемеровской области междугородний автобус попал в ДТП с Toyota Vista. Три человека погибли, еще двое пострадали, сообщают РИА Новости.

Известно, что водитель Toyota Vista «совершил касательное столкновение» с «ВАЗ-2110», а после попытался скрыться. Через несколько десятков метров он не справился с управлением, вылетел на «встречку», где столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом «НефАЗ» маршрута «Барнаул — Междуреченск».

В результате ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса, одну из них госпитализировали.

Прокуратура в Кузбассе организовала проверку исполнения законодательства о перевозке пассажиров после ДТП с автобусом и легковым автомобилем, где три человека погибли и два пострадали, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

Междугородний автобус сообщением Барнаул – Междуреченск попал в ДТП в городе Киселевске, столкнувшись с иномаркой, водитель которой спровоцировал аварию. В результате водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли и пострадали две пассажирки автобуса, одна из которых была доставлена в медучреждение города Прокопьевска на обследование, вторая от госпитализации отказалась.

«Прокурор Киселевска выезжал на место ДТП, организована проверка исполнения законодательства о перевозке пассажиров, кроме того, доследственная проверка также находится на контроле прокуратуры города Киселевска», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как уточнили в пресс-службе регионального центра медицины катастроф, пострадавшую пассажирку автобуса после осмотра отправили на амбулаторное лечение.