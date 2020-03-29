Изнасилованной школьнице попытался насильно сделать аборт 17-летний житель Омска

Парень воткнул в девочку шприц с неизвестным веществом. Девушка после этого обратилась в правоохранительные органы, которые по факту случившегося проводят проверку

Омич изнасиловал школьницу, а потом попытался насильно сделать ей аборт

Шокирующий случай произошел в одной из квартир в Омске. Пару недель назад в доме по улице 24-я Северная 15-летняя омичка отдыхала в компании 17-летнего парня. Юноша начал приставать к девушке, но она ответила отказом. Тогда он изнасиловал школьницу.

Спустя две недели, 26 марта, юная омичка вышла на связь с насильником и сообщила ему, что якобы беременна. Испугавшись, парень пригласил ее на разговор, который состоялся поздно вечером в городке Нефтяников. В процессе выяснения отношений он набросился на юную омичку, ударил ее и воткнул в бедро шприц с неизвестным веществом (предположительно, для экстренного прерывания беременности). Девушка после этого обратилась в правоохранительные органы, которые по факту случившегося проводят проверку, передает Om1.ru.

Прокуратура по данному факту готовит комментарий.