Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля: что нужно знать?

Сколько заплатят за карантинные дни и кому жаловаться на принуждение к работе. На повышение дохода рассчитывать не стоит: наступающая неделя не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, «поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере».

Безделье порождает чревоугодие и злоупотребление алкоголем

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России будет нерабочей. Это должно стать ещё одной мерой для сдерживания эпидемии в стране, пояснил 25 марта президент Владимир Путин, объявляя карантинную неделю в телеобращении к нации в связи с угрозой коронавируса.

27 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил, что цель следующей недели — минимизировать контакты между людьми, при этом удаленные формы работы приветствуются, передает «ПГ». «Цель предстоящей недели — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее. И те, кто до этого уже начал работу в удалённом формате, или обучение в режиме телеконференции, — продолжение этого будет приветствоваться», — отметил Песков, добавив, что в Кремле исходят из того, что «те, кто работал до сих пор на удалёнке, будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе».

Между тем, в Сети появляются жалобы сотрудников разных компаний, которым начальство заявило: продолжаем работать, как обычно. Те же, кто благополучно получил «антивирусную вольную», беспокоятся о том, не скажется ли это на их заработке. «Парламентская газета» отвечает на самые частые вопросы о наступающей неделе.

Как оплачивается нерабочая неделя

Указом президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплаты. То есть снижать заработную плату работодатели не вправе: оплата должна быть как за стандартную рабочую неделю.

«За эти дни все граждане будут получать обычную зарплату: это касается как тех, кто все дни будет находиться дома и не работать, так и тех, кто продолжит трудиться в удалённом режиме», — уточнил в комментарии «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

На повышение дохода рассчитывать не стоит: как разъяснил Роструд, наступающая неделя не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, «поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере». То же самое касается и отгулов — альтернативных преференций для тех, кто выйдет на работу в выходные, добавляет Михаил Тарасенко.

В Федеральной службе по труду и занятости также уточняли, что нерабочие дни на следующей неделе не включаются в число дней отпуска и он не продлевается на эти дни.

«Выходные и праздничные дни — это норма Трудового кодекса, которая имеет чёткую градацию, в том числе по оплате, а нерабочие дни с сохранением зарплаты — это новая категория, которая введена специально для такого нетипичного случая, как невыход на работу», — разъяснил Тарасенко.

Кто продолжает работать

В указе президента перечислены сферы, в которых с 30 марта сохранится обычный трудовой режим:

Непрерывно действующие организации. Согласно Трудовому кодексу, к ним относятся предприятия и учреждения, на которых невозможно приостановить работу по производственно-техническим условиям. Как следует из рекомендаций Правительства работодателям, утверждённым 26 марта, к таким организациям относится сфера ЖКХ (водо-, энерго- и теплоснабжение), гостиничные услуги, сельскохозяйственная отрасль, атомная промышленность и другие.

Медицинские и аптечные учреждения. В рекомендациях кабмина этот пункт дополнен также организациями социального обслуживания.

Организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости. Это касается не только производителей, но также компаний, которые перевозят, хранят, продают и доставляют такие товары.

Организации, которые выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств. Как уточняет кабмин, к ним относятся в том числе производители медицинских масок, антисептиков, лекарств, бесконтактных термометров и так далее. Также к таким компаниям сегодня относятся операторы по вывозу бытовых отходов, коммунальные компании, АЗС, банки, такси.

Компании, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Кроме того, работать в прежнем режиме должен Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС. По решению руководства на работу выйдут государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники СМИ.

Работа вахтовиков на карантинной неделе должна решаться по соглашению сторон, отмечает Роструд.

Что надо знать, если кажется, что заболел

Стоит уточнить по поводу гостиниц: работа у них продолжится только для обеспечения, если есть такая необходимость, самоизоляции уже живущих постояльцев. В остальных случаях отели, санатории, пансионаты, дома отдыха и детские оздоровительные лагеря приостанавливают свою работу с 28 марта по 1 июня — такое поручение в пятницу дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Что делать, если заставляют работать

Согласно Трудовому кодексу, привлечь сотрудника на работу в выходные и нерабочие праздничные дни компания может только с его письменного согласия, а также с учётом мнения профсоюза. Если же сотрудник — инвалид или мать ребёнка до трёх лет, то работодатель также должен получить медицинское заключение, что работа в выходной день не запрещается им по состоянию здоровья.

Однако с 30 марта неделя не будет выходной или праздничной, просто — нерабочей. «Но и в этом случаем может сработать аналогия с выходными и праздничными днями, когда выход сотрудника на работу в период нерабочей недели возможен только по его письменному согласию», — сказал «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

В четверг Правительство поручило Роструду проконтролировать соблюдение работодателями режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля. Итоги мониторинга служба представит в кабмин к 6 апреля.

О нарушении своих трудовых прав можно сообщить в Федеральную службу по труду и занятости через его онлайн-приёмную или портал Онлайнинспекция.рф. На портале есть раздел «Коронавирус: горячая линия», через который можно направлять жалобы на начальство или вопросы по случаям нарушений прав сотрудников в условиях эпидемии. Также получить справку или оставить жалобу можно по бесплатному телефону Роструда 8 (800) 707-88-41.

Могут ли продлить нерабочую неделю?

В своём обращении к гражданам России Владимир Путин не уточнял, будет ли обсуждаться вопрос продления общероссийской нерабочей недели на апрель. В четверг, 26 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока предпосылок для продления нерабочего режима нет. «В настоящий момент никаких решений на это нет», — цитирует его ТАСС.

В Координационном совете при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса на заседании в пятницу не затрагивали этот вопрос.

В столице же продление нерабочей недели ставят в зависимость от ситуации на «эпидемиологическом фронте» Москвы. «В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — ответила заммэра Анастасия Ракова на вопрос, продлятся ли нерабочие дни в столице дольше недели.