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Антирекорд по жертвам коронавируса побила Испания: 832 умерших за сутки

17:19 29.03.2020 Фото: Википедии
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Похороны снимают на видео. Общее число умерших превысило 5600 человек. Такие данные представило министерство здравоохранения. С31 января коронавирусом заразились более 72 тыс. жителей Испании.

Антирекорд по жертвам коронавируса побила Испания: 832 умерших за сутки
В Испании выходить из дома разрешено лишь в исключительных случаях, за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы и арест

В Испании побит антирекорд по числу жертв коронавируса: за сутки скончались 832 инфицированных. Общее число умерших превысило 5600 человек. Такие данные представило министерство здравоохранения.

Согласно этим сведениям, число выявленных носителей коронавируса выросло на 8 тыс. человек. Таким образом, с 31 января коронавирусом заразились более 72 тыс. жителей Испании. С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. В рамках введённых ограничений, в частности, выходить из дома разрешено лишь в исключительных случаях, за нарушение карантинных мер грозят крупные штрафы и арест, передает euronews.com.

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От редакции

Испания была не готова к вирусу?

аноним, 29 марта 2020 17:35
Россия точно не готова.

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