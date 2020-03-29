Солнце и температуру +6 градусов обещают синоптики в Бердске 30 марта

С понедельника столбик термометра поползет вверх. Всю следующую неделю в Бердске будет тепло и малооблачно. Понижение температуры и дожди возможны с 9 апреля.

В ближайшие дни в Бердске будет солнечная погода

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром 30 марта на дорогах гололедица. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5°C, местами до -10, днём в понедельник +4, +9°C, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске 30 марта днем ожидает +6 градусов. Будет облачно с прояснениями. В ночь на вторник столбик термометра опустится до -1. А 31 марта прогнозируют малооблачную погоду и 8 градусов тепла.

1 апреля в Бердске потеплеет еще больше — до +9, будет ясная солнечная погода. С небольшими колебании такая температура продержится первую неделю второго весеннего месяца. С 9 апреля начнется небольшое похолодание и зарядят дожди.