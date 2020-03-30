30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Труп 58-летнего мужчины на диване в съемной квартире обнаружили спасатели Бердска

10:30 30.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
1 1

Квартирант не отвечал на телефонные звонки и стук в дверь хозяйки жилья. Она забеспокоилась и вызвала спасателей.

Труп 58 летнего мужчины на диване в съемной квартире обнаружили спасатели Бердска
Мужчине за запертой дверью уже ничем нельзя было помочь

После полудня 29 марта срочно вызвали в Микрорайон сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, с просьбой деблокировать дверь в квартиру обратилась бердчанка. Она рассказала, что сдает квартиру в аренду 58-летнему мужчине. И тот уже довольно длительное время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь. Квартирная хозяйка решила, что с ее квартирантом что-то случилось.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Они вошли в жилье и нашли мужчину лежащим на диване. Он был мертв. Тело передали полицейским, которые также находились на месте происшествия.

Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам помогали спасатели?

Аноним, 30 марта 2020 10:51
Ещё один мужик дожил до пенсии в 65 лет? Кто следующий? Ты?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто потерял iPhone 6s в районе McDonald's? Звоните!
12:54 30-03-2020
Кто потерял iPhone 6s в районе McDonald's? Звоните!
Греф: как будут облагать налогом вклады свыше 1 млн рублей? Это сумма вкладов или один?
12:45 30-03-2020
Греф: как будут облагать налогом вклады свыше 1 млн рублей? Это сумма вкладов или один?
БердскМатеринский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и России
12:39 30-03-2020
Материнский капитал: Какие семьи с детьми до 4 лет получат пособие в 5000 рублей от Путина в Бердске, Новосибирске и России
Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают России
12:30 30-03-2020
Три препарата могут помочь против COVID-19. Над ними работают России
БердскПримем дизайнера-верстальщика на работу
12:20 30-03-2020
Примем дизайнера-верстальщика на работу
БердскПарацетамол за 6 рублей есть в аптеке "Пульс" Бердска. Обзвонили аптеки пяти сетей
12:18 30-03-2020
Парацетамол за 6 рублей есть в аптеке
Поможет ли от коронавируса средство против малярии? Норвегия начала испытания
12:15 30-03-2020
Поможет ли от коронавируса средство против малярии? Норвегия начала испытания
Всеобщий карантин в Москве не повлияет на график работы Путина
12:00 30-03-2020
Всеобщий карантин в Москве не повлияет на график работы Путина
БердскВосемь с COVOD-19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет
11:59 30-03-2020
Восемь с COVOD-19: Новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области на утро 30 марта нет
При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые
11:55 30-03-2020
При +4 градусах вирус COVID-19 активизируется и особо опасен, выяснили ученые