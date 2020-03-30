Труп 58-летнего мужчины на диване в съемной квартире обнаружили спасатели Бердска

Квартирант не отвечал на телефонные звонки и стук в дверь хозяйки жилья. Она забеспокоилась и вызвала спасателей.

Мужчине за запертой дверью уже ничем нельзя было помочь

После полудня 29 марта срочно вызвали в Микрорайон сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин, с просьбой деблокировать дверь в квартиру обратилась бердчанка. Она рассказала, что сдает квартиру в аренду 58-летнему мужчине. И тот уже довольно длительное время не отвечает на телефонные звонки и стук в дверь. Квартирная хозяйка решила, что с ее квартирантом что-то случилось.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали входную дверь. Они вошли в жилье и нашли мужчину лежащим на диване. Он был мертв. Тело передали полицейским, которые также находились на месте происшествия.