Всеобщий карантин в Москве не повлияет на график работы Путина

Домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей столицы из-за коронавируса

Действие в Москве с понедельника новых ограничений из-за коронавируса не повлияет на режим работы президента РФ Владимира Путина и его администрации. Об этом ТАСС заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на вопрос, скажутся ли введенные властями Москвы меры на режиме и графике работы главы государства и кремлевской администрации.

Ранее Песков утвердительно ответил на вопрос ТАСС, считают ли в Кремле оправданными принятые властями столицы новые ограничительные меры.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что домашний режим самоизоляции был введен для всех жителей столицы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выноса мусора. После проведения технических и организационных мероприятий в ближайшие дни выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. По словам мэра, в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан.

Источник: ТАСС