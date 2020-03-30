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Ее травят в соцсетях: Продает девственность за $15 000 из-за безнадежности жительница Новосибирска

11:30 30.03.2020, Марина Волкова Фото: с сайта first-night
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На сайте first-night выставили на продажу невинность 14 сибирячек. Кому-то нечем платить за высшее образование, другая хочет обзавестись собственным жильем. История одной из девушек появилась в новосибирских СМИ и вызвала резонанс.

Ее травят в соцсетях: Продает девственность за $15 000 из за безнадежности жительница Новосибирска
На сайте «одной ночи» невинность продают 14 девушек из Новосибирска

Выставила на продажу невинность за$500 000 на сайте first-night 21-летняя жительница Новосибирска Xenia. А вместе с ней еще 13 сибирячек.

— Я Милослава. Я живу в Новосибирске. Люблю петь, танцевать и мне нужны деньги, чтобы на какое-то время не зависеть от родителей. Я хочу больше свободы и поэтому жду человека, который предоставит мне такую возможность. Я отправлю тебе фотографию своего лица после небольшой беседы, — пишет одна из девушек. Ее цена за ночь — $5500.

За $24000 продает девственность Anita, работающая в pole-dancing:

— Я стройная, красивая 18 летняя девушка. Люблю живое общение, музыку и жить в удовольствие. Очень хочу помочь своей семье, по этому много работаю. Открыта к общению.

Как правило, возраст девушек 19-24 лет. И все рассказывают, почему пришли на сайт, чтобы продать свою невинность.

Например, 18-летняя Ольга ищет родственную душу. Она оценивает ночь с невинной девой — в $15000. При этом сообщает, что любит Ахматову и Достоевского. Она, как и другая пользовательница сайта, таким способом решает финансовые проблемы. Девушке из приличной семьи не хватает денег на учебу в университете. Здесь важно сказать, что после публикации ее истории в новосибирских СМИ, девушку затравили в соцсетях.

— Мне нужен кто-то опытный, тот кто заплатит нужную сумму, — пишет 18-летняя Viktoria.

А вот татуированная 24-летняя Дарья честно признается: она хочет выгодно расстаться со своей невинностью и приобрести собственное жилье.

Стоит отметить, что пока девушки с сайта мечтают о деньгах и романтических прогулках, юристы предупреждают: объявление может обернуться административной статьей. Так, девушки открыто предлагают интим-услуги. А это может квалифицироваться статьей 6.11 КоАП РФ — занятие проституцией. Такое наказание влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 рублей до 2000 рублей. Привлечь покупателей к ответственности. Увы, не удастся. Они не нарушают закон России.

Однако подобные сайты может закрыть любой гражданин страны. Необходимо лишь написать жалобу в Роскомндазор.

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От редакции

Продали бы свою девственность?

Аноним, 30 марта 2020 12:01
Конечно)) и много раз))
Аноним, 30 марта 2020 12:19
НВР:
Нет

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