Мастер-класс по выгулу собаки с балкона во время карантина дала Сербская бабушка

Собачники по всему миру пытаются справиться с карантином, креативно подходя к процессу выгула собак.

В столицы Сербии Белграде очевидцы сняли курьезную картину, когда женщина выгуливает свою собаку, спустив ее с балкона с помощью длинного поводка

Карантин изменяет реальность, и то, что до этого казалось бы странным, сегодня превращается в необходимость.

Если еще несколько недель назад на человека, который спускает с балкона на поводке собаку, могли бы и в суд подать, то во время карантинных ограничений это уже не кажется даже странным, а вызывает разве что смех.

В столицы Сербии Белграде очевидцы сняли курьезную картину, когда летняя женщина выгуливает свою собаку, спустив ее с балкона с помощью длинного поводка.

На видео можно увидеть зависшую в воздухе собаку, которую под смех людей, что снимают ролик, поднимают назад в квартиру.

«А что делать?»;

«Браво»;

«К счастью, женщина не живет на пятом этаже;

«Бедный собака», — прокомментировал пользователи видео с животным.