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Мастер-класс по выгулу собаки с балкона во время карантина дала Сербская бабушка

15:57 30.03.2020 Фото: Скриншот видео
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Собачники по всему миру пытаются справиться с карантином, креативно подходя к процессу выгула собак.

Мастер класс по выгулу собаки с балкона во время карантина дала Сербская бабушка
В столицы Сербии Белграде очевидцы сняли курьезную картину, когда  женщина выгуливает свою собаку, спустив ее с балкона с помощью длинного поводка

Карантин изменяет реальность, и то, что до этого казалось бы странным, сегодня превращается в необходимость.

Если еще несколько недель назад на человека, который спускает с балкона на поводке собаку, могли бы и в суд подать, то во время карантинных ограничений это уже не кажется даже странным, а вызывает разве что смех.

В столицы Сербии Белграде очевидцы сняли курьезную картину, когда летняя женщина выгуливает свою собаку, спустив ее с балкона с помощью длинного поводка.

На видео можно увидеть зависшую в воздухе собаку, которую под смех людей, что снимают ролик, поднимают назад в квартиру.

«А что делать?»;
«Браво»;
«К счастью, женщина не живет на пятом этаже;
«Бедный собака», — прокомментировал пользователи видео с животным.


 

Собачники по всему миру пытаются справиться с карантином, креативно подходя к процессу выгула собак. Те, кто живет в многоквартирных домах просто спускают хвостатых любимцев на поводке через окно, если нет балкона.
Источник: Znaj.ua
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