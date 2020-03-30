Мастер-класс по выгулу собаки с балкона во время карантина дала Сербская бабушка

Карантин изменяет реальность, и то, что до этого казалось бы странным, сегодня превращается в необходимость.
Если еще несколько недель назад на человека, который спускает с балкона на поводке собаку, могли бы и в суд подать, то во время карантинных ограничений это уже не кажется даже странным, а вызывает разве что смех.
В столицы Сербии Белграде очевидцы сняли курьезную картину, когда летняя женщина выгуливает свою собаку, спустив ее с балкона с помощью длинного поводка.
На видео можно увидеть зависшую в воздухе собаку, которую под смех людей, что снимают ролик, поднимают назад в квартиру.
«А что делать?»;
«Браво»;
«К счастью, женщина не живет на пятом этаже;
«Бедный собака», — прокомментировал пользователи видео с животным.