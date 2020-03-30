Продвижение молодых сайтов в 2020-2021 годах

Сегодня мы разберем основополагающие, а также финальные этапы раскрутки молодых сайтов.

В материале речь пойдет:

• о поисковых запросах;

• о современных CEO-методах, оптимально подходящих для продвижения молодых сайтов;



• обо всех местах расположения ключевых фраз в пределах страницы;• о ценности социальных сигналов.

Какие запросы нужно использовать для продвижения только что созданных сайтов?



Для справки

Поисковый ключевой запрос – это сочетание слов, выражающих намерение человека, которое вводится им в строке Яндекса или Гугла.

Запросы разбить на две категории:

— высокочастотники (то есть фразы, которые люди очень часто вводят в поиск);

— среднечастотники и низкочастотники (то есть запросы, которые редко используются аудиторией).

Важно

Тексты на сайте следует затачивать под определенную группу поисковых запросов.

Еще один момент: разумеется, все хотят сразу продвигаться по высокочастотникам. Однако молодым сайтам сложно конкурировать в топе со «старожилами», поэтому сразу начинать бороться только за так называемый высокочастотный трафик просто нет смысла.

Что можно сделать:

• стартуйте с низкочастотных запросов, освойте с их помощью процесс привлечения трафика, а также алгоритм органичного внедрения соответствующих ключей и отдельных слов в контент;

Лайфхак

Для того чтобы выявить показатели частотности и конкурентности того или иного запроса, воспользуйтесь сервисами Worstat от Яндекс https://wordstat.yandex.ru и Google keyword planner https://ads.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/

SEO и только что созданный сайт

Как все происходит на практике:

— процесс оптимизации запускается после подбора ключей, релевантных выбранной теме;

— затем происходит чистка и формирование семантического ядра, разбитого на группу схожих запросов;



— после этого под каждую группу запросов «затачивается» уникальный текст.

Продвижение молодых сайтов должно осуществляться посредством:

• использования «белого» (легального) SEO;

• написания LSI-статей (речь идет о создании статей, базирующемся на подборе максимального количества слов-синонимов к ключевому запросу).

По итогу такая методика (внедрение в контент синонимов ключа + размещение других слов и фраз, определяющих тематику) позволит привлечь максимальное количество целевого трафика (даже при условии использования низкочастотников).

Чего нельзя делать при раскрутке молодого web-сайта:



— выполнять грубый (поверхностный) рерайт исходников;

— ориентироваться исключительно на показатели переспама и воды в текстах;

— писать статьи с учетом четко прописанного количества прямых и непрямых вхождений ключевого слова.

Ключевые слова на сайте: где еще их следует разместить?

Перечисляем:

— в основном заголовке материала — тег title (самый сильный тег, влияющий на релевантность);

— в мета-теге description (влияет на аннотацию страницы в поисковой выдаче);

— в URL-адресе веб-страницы;

Социальные сигналы

По завершении размещения контента на сайте, а также его индексирования поисковые машины приступят к анализу реакций аудитории на него. При этом они будут отслеживать:

• время пребывания в пределах сайта;

• время возврата посетителя назад на страницу поисковой выдачи;

• ctr в поисковой выдаче.

На молодой сайт трафик должен поступать как из органической выдачи, так и из других источников (соц сети, другие сайты, форумы). Благодаря этому поисковики поймут, что контент действительно представляет интерес для пользователей.

Что нужно сделать:

— создать профили в приоритетных соцсетях;

— регулярно постить анонсы к свежим публикациям в новостных лентах (в анонсах, разумеется, должна присутствовать ссылка на тот или иной материал).



