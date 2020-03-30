Продвижение молодых сайтов в 2020-2021 годах

В материале речь пойдет:
• о поисковых запросах;
• о современных CEO-методах, оптимально подходящих для продвижения молодых сайтов;
• о ценности социальных сигналов.
Какие запросы нужно использовать для продвижения только что созданных сайтов?
Для справки
Поисковый ключевой запрос – это сочетание слов, выражающих намерение человека, которое вводится им в строке Яндекса или Гугла.
Запросы разбить на две категории:
— высокочастотники (то есть фразы, которые люди очень часто вводят в поиск);
— среднечастотники и низкочастотники (то есть запросы, которые редко используются аудиторией).
Важно
Тексты на сайте следует затачивать под определенную группу поисковых запросов.
Еще один момент: разумеется, все хотят сразу продвигаться по высокочастотникам. Однако молодым сайтам сложно конкурировать в топе со «старожилами», поэтому сразу начинать бороться только за так называемый высокочастотный трафик просто нет смысла.
Что можно сделать:
• стартуйте с низкочастотных запросов, освойте с их помощью процесс привлечения трафика, а также алгоритм органичного внедрения соответствующих ключей и отдельных слов в контент;
Лайфхак
Для того чтобы выявить показатели частотности и конкурентности того или иного запроса, воспользуйтесь сервисами Worstat от Яндекс https://wordstat.yandex.ru и Google keyword planner https://ads.google.com/intl/ru_ru/home/tools/keyword-planner/
SEO и только что созданный сайт
Как все происходит на практике:
— процесс оптимизации запускается после подбора ключей, релевантных выбранной теме;
— затем происходит чистка и формирование семантического ядра, разбитого на группу схожих запросов;
Продвижение молодых сайтов должно осуществляться посредством:
• использования «белого» (легального) SEO;
• написания LSI-статей (речь идет о создании статей, базирующемся на подборе максимального количества слов-синонимов к ключевому запросу).
По итогу такая методика (внедрение в контент синонимов ключа + размещение других слов и фраз, определяющих тематику) позволит привлечь максимальное количество целевого трафика (даже при условии использования низкочастотников).
Чего нельзя делать при раскрутке молодого web-сайта:
— выполнять грубый (поверхностный) рерайт исходников;
— ориентироваться исключительно на показатели переспама и воды в текстах;
— писать статьи с учетом четко прописанного количества прямых и непрямых вхождений ключевого слова.
Ключевые слова на сайте: где еще их следует разместить?
Перечисляем:
— в основном заголовке материала — тег title (самый сильный тег, влияющий на релевантность);
— в мета-теге description (влияет на аннотацию страницы в поисковой выдаче);
— в URL-адресе веб-страницы;
Социальные сигналы
По завершении размещения контента на сайте, а также его индексирования поисковые машины приступят к анализу реакций аудитории на него. При этом они будут отслеживать:
• время пребывания в пределах сайта;
• время возврата посетителя назад на страницу поисковой выдачи;
• ctr в поисковой выдаче.
На молодой сайт трафик должен поступать как из органической выдачи, так и из других источников (соц сети, другие сайты, форумы). Благодаря этому поисковики поймут, что контент действительно представляет интерес для пользователей.
Что нужно сделать:
— создать профили в приоритетных соцсетях;
— регулярно постить анонсы к свежим публикациям в новостных лентах (в анонсах, разумеется, должна присутствовать ссылка на тот или иной материал).