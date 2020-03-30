Хамы: перевернулась коляска с ребенком из-за машин на тротуаре у дома №15 микрорайона Северный в Бердске

«Хам» — листы с такой надписью подкладывал под дворники на машины, паркующиеся на тротуаре у дома №15 микрорайона Северный Бердска Юрий Попов. Он обратился в редакцию «Курьер.Среда.Бердск», чтобы рассказать о проблеме и привлечь внимание депутата по округу. Юрий Васильевич рассказал, что недавно он видел, как у женщины упала коляска с ребенком — на не смогла проехать по тротуару из-за стоящих машин.
— Проехать ей было совершенно негде. Она попыталась перетащить коляску через маленький заборчик рядом. Коляска застряла и упала. Это просто возмутительно. Это просто хамство со стороны водителей, — рассказал Юрий Попов 30 марта.
Тротуар у дома №15 идет от домов №17 и 17а. Он очень узкий. Юрий Васильевич отметил, что на эту проблему нужно обратить внимание служб и местного депутата.
Депутат по округу Иван Минин рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что проблема с тротуаром уже неоднократно поднималась. Он предлагал жителям войти в программу «Комфортная городская среда». Но заявка так и не была подана. Сейчас старшая по дому Ольга Мыльникова готовит документы, чтобы подать заявку на городской грант.
— Там очень узкий тротуар. В прошлом году просчитывали нужно 600 тыс. на его расширение. Старшая по дому должна подать в этом году заявку, а я помогу. А то, что ставят машины — это проблема по всему городу. Действительно она существует, — отметил Иван Сергеевич 30 марта.
У К. маркса 56 Каждое лето невозможно пройти вся муниципальная дорожка тротуара, у садика, заставлена автоколонной легковушек и так каждый год, а эта даже не придомовая, а муниципальная земля! На Лелюха 11 круглый год машины занимают всю пешеходную дорожку со стороны магазинов, хотя места на дороге-парковке достаточно, но пупоземельность вселенская у хамов Бердска! Когда выговариваешь водилам и пытаешься найти у них совесть, они не только не стыдятся, а ещё на тебя кИдаются!
Что делать? Забирать машины автохамов на штрафные стоянки и штрафовать на полную без поблажек, через месяц честных эвакуаций хамовозок, проблема сама собой рассосётся и мозги начнут использовать при парковке , а ни оралО!