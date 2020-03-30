ГИБДД на карантине: госномер дадут только по предварительной записи. За нарушение сроков пока не накажут

Госавтоинспекция Новосибирской области перешла на особый режим работы, сообщили сегодня, 30 марта, в региональном управлении МВД.
Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств гражданам необходимо предварительно записаться через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо по телефону предварительной записи: (383) 232-85-73.
Режим работы подразделений регистрации ГИБДД остается неизмененным:
Вторник: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Четверг: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00
Пятница: 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00
Суббота: 08.00 – 12.00; 13.00 – 15.00
(понедельник, среда, воскресенье – неприемные дни)
Льготные категории граждан, в частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, могут обратиться в ГИБДД для получения услуги по регистрации транспортных средств без предварительной заявки.
За нарушение сроков регистрации транспортных средств меры административного воздействия пока применяться не будут.