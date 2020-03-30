ГИБДД на карантине: госномер дадут только по предварительной записи. За нарушение сроков пока не накажут

Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств жителям Новосибирской области необходимо предварительно записаться через Единый портал государственных услуг либо по телефону (383) 232-85-73. Исключение — для инвалидов.

Режим работы подразделений регистрации ГИБДД остается неизменным

Госавтоинспекция Новосибирской области перешла на особый режим работы, сообщили сегодня, 30 марта, в региональном управлении МВД.

Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств гражданам необходимо предварительно записаться через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо по телефону предварительной записи: (383) 232-85-73.

Режим работы подразделений регистрации ГИБДД остается неизмененным:

Вторник: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00

Четверг: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00

Пятница: 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00

Суббота: 08.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

(понедельник, среда, воскресенье – неприемные дни)

Льготные категории граждан, в частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, могут обратиться в ГИБДД для получения услуги по регистрации транспортных средств без предварительной заявки.

За нарушение сроков регистрации транспортных средств меры административного воздействия пока применяться не будут.