30.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

ГИБДД на карантине: госномер дадут только по предварительной записи. За нарушение сроков пока не накажут

20:15 30.03.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств жителям Новосибирской области необходимо предварительно записаться через Единый портал государственных услуг либо по телефону (383) 232-85-73. Исключение — для инвалидов.

ГИБДД на карантине: госномер дадут только по предварительной записи. За нарушение сроков пока не накажут
Режим работы подразделений регистрации ГИБДД остается неизменным

Госавтоинспекция Новосибирской области перешла на особый режим работы, сообщили сегодня, 30 марта, в региональном управлении МВД.

Для получения государственной услуги по регистрации транспортных средств гражданам необходимо предварительно записаться через Единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru) либо по телефону предварительной записи: (383) 232-85-73.

Режим работы подразделений регистрации ГИБДД остается неизмененным:

Вторник: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00

Четверг: 09.00 – 13.00; 14.00 – 18.00

Пятница: 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00

Суббота: 08.00 – 12.00; 13.00 – 15.00

(понедельник, среда, воскресенье – неприемные дни)

Льготные категории граждан, в частности, люди с ограниченными возможностями здоровья, могут обратиться в ГИБДД для получения услуги по регистрации транспортных средств без предварительной заявки.

За нарушение сроков регистрации транспортных средств меры административного воздействия пока применяться не будут.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам пора регистрировать транспорт?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в Москве
21:30 30-03-2020
Кто сеет панику по COVID-19? СК устанавливает автора видеоролика о мнимых ограничениях в Москве
БердскСиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске 4
21:25 30-03-2020
Сиди дома на унитазе: «Очную ставку» между 10-летним школьником и назвавшим его идиотом водителем автобуса №7 помешал провести карантин в Бердске
БердскУточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске
21:23 30-03-2020
Уточненный перечень товаров первой необходимости. Ими можно торговать в России и Бердске
Пересчитать все аппараты ИВЛ в России поручил Путин полпредам
21:22 30-03-2020
Пересчитать все аппараты ИВЛ в России поручил Путин полпредам
Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично
21:15 30-03-2020
Ущерб от самоизоляции посчитал Кремль. Но это сейчас вторично
Умерли 812 человек за сутки в Испании от СOVID-19. Испания опережает Китая по смерти
21:10 30-03-2020
Умерли 812 человек за сутки в Испании от СOVID-19. Испания опережает Китая по смерти
Домашний уход во время карантина: Кожа напрямую связана с нервной системой
21:08 30-03-2020
Домашний уход во время карантина: Кожа напрямую связана с нервной системой
Из каких стран возвращает россиян Аэрофлот с 29 марта?
21:04 30-03-2020
Из каких стран возвращает россиян Аэрофлот с 29 марта?
Зарезал таксиста из-за безденежья 16-летний пассажир в Архангельске
21:00 30-03-2020
Зарезал таксиста из-за безденежья 16-летний пассажир в Архангельске
Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?
20:55 30-03-2020
Как самостоятельно снять гель-лак с ногтей?