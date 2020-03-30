Домашний уход во время карантина: Кожа напрямую связана с нервной системой

В случае острой аллергии получить помощь может быть затруднительно, поэтому пока отложите все новинки Карантин внес коррективы во всю нашу привычную жизнь. Лучше даже не начинать перечислять, какие дела и планы нам пришлось отменять из-за этой, безусловно, обоснованной изоляции.

Но рано или поздно карантин закончится, мы снова вернемся к светской жизни, а пока используем время дома с максимальной пользы не только для интеллекта (смотря вебинары и виртуальные экскурсии по музеям мира), но и для красоты. Для всех, кто уже дошел до стадии принятия происходящего, мы подготовили советы по уходу за собой от врача-дерматолога, косметолога и руководителя Rymarenko.Clinic Ольги Рымаренко.

1. Ритуалы и режим.

Когда вокруг «турбулентость», тревоги и слом привычной жизни, нашей психике крайне важно иметь «островок спокойствия», на который можно опереться. Недаром психологи советуют выработать список рутин, которые вы будете выполнять каждый день. Уход за собой может стать одним из таких ритуалов, который даст ощущение стабильности. Плюс помните, что кожа напрямую связана с нервной системой. Поэтому, если вы нервничаете, то кожа может стать более чувствительной, дать покраснения, обострения привычных проблем. Поэтому начинаем с информационной гигиены и практик стресс-менеджмента.

2. Самая частая ошибка в домашнем уходе — мы начинаем пренебрегать очищением.

Казалось бы — я же дома, без макияжа, и вообще не пачкаюсь. Но, нет! Во-первых, активность сальных желез и обменные процессы в коже идут круглосуточно. Во-вторых, согласно исследованиям, pollution — то есть загрязнение среды — дома также значительное. Невидимая глазу пыль, продукты сгорания (если готовите на газовой плите или курите), испарения бытовой химии и т.д. Поэтому — обязательно хорошо проветриваем дом и очищаем кожу как обычно, используя подходящие вам средства. Разве что можно пропустить пункт снятия макияжа, если вы его не наносили.

3. Если выходите на улицу — помните, что уже началось активное солнце.

Проверить индекс УФ-активности можно в приложениях погоды, и если он больше 3-4 — обязательно используем солнцезащитные крем или пудру. Если вы в маске, то зона вокруг глаз и лоб все равно остаются незащищенными, а именно здесь очень любит появляться солнечная пигментация.

4. Сейчас точно не время экспериментировать с новой косметикой, если она не рекомендована вам врачом!

В случае острой аллергии получить помощь может быть затруднительно, поэтому пока отложите все новинки.

5. Отличная практика для здоровья и самочувствия — легкий массаж, в том числе лица.

Только, пожалуйста, не делайте «по YouTube» интенсивные движения с растягиванием кожи и напряжением мышц! Без наблюдения специалиста можно организовать себе гипертонус мышц, травмировать кожу и более глубокие ткани. Простого лимфодренажного массажа будет более, чем достаточно. Если добавить к нему еще массаж плеч и спины — это даст улучшение кровообращения, а значит лучше питание тканей. А массаж друг другу с домочадцами — хороший вариант совместного отдыха.

Если у вас уже есть косметолог — попросите у нее/него рекомендации, как поддерживать здоровье и красоту сейчас. Многие специалисты на время карантина предлагают возможность онлайн консультаций, поэтому оставайтесь на связи. А еще — мойте руки, не трогайте лицо на улице и берегите себя!

Источник: Хочу