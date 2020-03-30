Из каких стран возвращает россиян Аэрофлот с 29 марта?

До 5 марта привезут россиян из Рима, Дублина, Еревана, Парижа, Женевы, Бнгкока, Токио, Берлина, Мадрида, Нью-Йорка и других зарубежных городов.

Самолеты «Аэрофлота» возвращают россиян по всему миру на родину при закрытых границах

Информация для граждан РФ о специальных рейсах для возвращения из-за рубежа обнародовал 29 марта Аэрофлот. Авиакомпания продолжает выполнять специальные рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств.

-Пассажиров с билетами на отменённые рейсы просим регулярно проверять свою почту, указанную при покупке билета, следить за бронированием на сайте авиакомпании или обращаться к перевозчику для внесения изменений. Граждане России, заинтересованные в возвращении на Родину до прекращения полетов, могут обратиться в авиакомпанию для приобретения билетов, — отметили в Аэрофлоте.

Для возвращения в Россию сограждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

30 марта, 1, 3 и 5 апреля по маршруту Шереметьево — Брюссель — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2168/2169 (30 марта, 1, 3 и 5 апреля)

29, 30 марта и 1, 3, 5 апреля по маршруту Шереметьево — Париж — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2042/2043 (29 марта, 1, 3 и 5 апреля)

* SU261/2453 (29 марта)

* SU2452/260 (30 марта)

30 марта по маршруту Шереметьево — Дублин — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2590/2591 (30 марта)

29 и 30 марта, 3 и 5 апреля по маршруту Шереметьево — Ереван — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU1860/1861 (29 и 30 марта, 3 и 5 апреля)

29 марта, 1, 4 и 5 апреля по маршруту Шереметьево — Рим — Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2402/2403 (29 марта)

* SU2400/264 (1 апреля)

* SU2418/2419 (4 и 5 апреля)

29 и 31 марта по маршруту Шереметьево – Женева – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2380/2381 (29 и 31 марта)

29, 31 марта, 2, 4 апреля по маршруту Шереметьево – Амстердам – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2550/2551 (29, 31 марта, 2, 4 апреля)

С 29/30 марта по 7/8 апреля по маршруту Шереметьево – Бангкок – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU270/271 (29/30, 30/31, 31 марта/1 апреля)

* SU272/273 (с 29/30 марта по 7/8 апреля)

29 марта, 5 апреля по маршруту Шереметьево – Бишкек – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU1882/1883 (29 марта)

* SU1880/1881 (5 апреля)

29/30, 31 марта/1 апреля, 2/3, 4/5 апреля по маршруту Шереметьево – Токио – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU262/263 (29/30 марта)

* SU260/261 (31 марта/1 апреля, 2/3, 4/5 апреля)

30/31 марта по маршруту Шереметьево – Сеул – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU250/251 (30/31 марта)

29,30 марта, 1, 3, 5 апреля по маршруту Шереметьево – Стамбул – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2130/2131 (29 марта, 3 апреля)

* SU2132/2133 (29 марта, 1, 5 апреля)

* SU2136/2137 (30 марта)

C 29 по 31 марта, 2, 4 апреля по маршруту Шереметьево – Нью-Йорк – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU102/103 (29, 30, 31 марта, 2, 4 апреля)

С 29 по 31 марта, 1, 4, 5 апреля по маршруту Шереметьево – Лондон – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2582/2583, SU2584/2585, SU2578/2579 (29 марта)

* SU2582/2583 (30, 31 марта, 1, 4, 5 апреля)

С 29 по 31 марта, 2, 4, 5 апреля по маршруту Шереметьево – Мадрид – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2602/2603 (29 марта, 4 апреля)

* SU2500/2501 (30, 31 марта, 2, 5 апреля)

С 29 марта по 5 апреля по маршруту Шереметьево – Минск – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU1830/1831 (29 марта)

* SU1832/1833 (29,30,31 марта, 1,2,3,4,5 апреля)

29, 30, 31 марта, 2, 3/4, 4, 5 апреля по маршруту Шереметьево – Берлин – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU2312/2313 (29, 30, 31 марта, 2, 4, 5 апреля)

* SU2316/2317 (29/30, 2, 3/4, 4/5 апреля)

* SU2316/2617 (31 марта)

29, 31 марта, 1/2, 3/4, 5/6 апреля по маршруту Шереметьево – Тель-Авив – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU502/503 (29, 31 марта)

* SU504/505 (1/2, 3/4, 5/6 апреля)

31 марта/1 апреля по маршруту Шереметьево – Ханой – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU290/291(31 марта/1 апреля)

29/30 марта по маршруту Шереметьево – Хошимин – Шереметьево

Рейсы выполняются

* SU292/293(29/30 марта)

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.