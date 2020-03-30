Пересчитать все аппараты ИВЛ в России поручил Путин полпредам

Кроме того, президент обязал своих представителей в федеральных округах отслеживать, «чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестёр, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок».

На совещании с полномочными представителями Президента в федеральных округах

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с Полномочными представителями Президента в федеральных округах. Обсуждались меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции и задачи по обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах. Об этом 30 марта сообщал сайт Кремля.

«Обращаюсь и к вам, и к главам субъектов Федерации: в ближайшие дни необходимо завершить полную инвентаризацию состояния и готовности медицинских учреждений. Это касается системы Министерства здравоохранения, Федерального медико-биологического агентства, ведомственных и частных клиник и больниц. Всё должно быть еще раз сведено в единую базу данных.

В том числе, под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать все возможности, чтобы быстро нарастить, если потребуется, резерв свободных коек. Очевидно, что часть больниц на временной основе потребуется полностью перепрофилировать под лечение больных с коронавирусом. Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава.

В регионах ситуация с коечным фондом разная, отличается друг от друга. Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая приём больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб скорой помощи за пределы территории своего субъекта Федерации. Поручаю Правительству в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счёт федерального центра.

Второе. Необходимо оперативно задействовать все лабораторные мощности, а также развернуть дополнительные центры диагностики как в государственных, так и в частных медицинских организациях. Сделать это, чтобы уже в ближайшие дни резко нарастить объёмы тестирования на коронавирус.

Также оцените возможности профильных предприятий, с тем чтобы подключить их к выпуску эффективных тест-систем. Целый ряд таких систем в России уже создан. Прошу обеспечить оперативную регистрацию новых тест-систем. Пожалуйста, не затягивайте с этим. Там, где потребуется, не только российского, но и зарубежного образца. Сейчас надо использовать все возможности, а они есть. Работа с нашими иностранными партнерами продолжается.

Третье. При лечении тяжёлых осложнений, связанных с коронавирусом, крайне востребованны аппараты искусственной вентиляции лёгких. Здесь также прошу провести инвентаризацию. Должна быть полная картина не просто по числу имеющихся аппаратов, а именно по их реальной готовности к работе, включая наличие запасных частей и расходных материалов.

Нужно пополнять имеющийся у нас резерв по аппаратам ИВЛ. И конечно дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию. Прошу оказать содействие в организации на местах дополнительного обучения врачей работе на таких аппаратах. Я вижу, что наши медики проявляют в подавляющем большинстве случаев удивительную самоотдачу, профессионализм и дисциплину. Надо их поддержать. И кадрового дефицита при любом развитии ситуации быть не должно.

В целом очевидно, что нагрузка на профильных специалистов пульмонологов, реаниматологов, терапевтов, сотрудников бригад скорой помощи серьёзно возрастёт. Поэтому уже сейчас продумайте с коллегами меры по подключению к работе врачей других специальностей, а также, если это потребуется, ординаторов, профессоров, преподавателей медицинских учебных заведений. Не менее важно обеспечение необходимого состава среднего медицинского персонала, в том числе с привлечением практикантов и студентов медицинских учебных заведений.

В свою очередь постоянно отслеживайте, чтобы все выплаты, связанные с особым режимом работы врачей, медсестёр, другого медперсонала, работников служб скорой помощи проводились строго в срок. Необходимые ресурсы для этого выделены.

Четвёртое. Важнейший вопрос – это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв», — заявил Путин.