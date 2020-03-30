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Дорогие читатели, свои новости присылайте на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. «Сообщи свою новость» пока не работает

21:38 30.03.2020
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Любим. Целуем. Сидите дома. Берегите себя и других. Нет ничего ценнее в жизни, чем жизнь наших близких. 

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер: 

Дорогие читатели, мы уже очень соскучились по вашим новостям в ССН, но у нас идет большая работа по переустановке сервера (меняем операционную систему), поэтому пока не работают некоторые связи на сайте: мы не можем получать от вас объявления, новости в рубрику «Сообщи свою новость», рассылка. Но совсем скоро все изменится.

Ждем ваши новости на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10

На ящик редакции bkurer@mail.ru — пишите только в теме — что это НОВОСТЬ читателя.

Любим. Целуем. Сидите дома. Берегите себя и других. Нет ничего ценнее в жизни, чем жизнь наших близких.

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