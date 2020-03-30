Дорогие читатели, свои новости присылайте на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. «Сообщи свою новость» пока не работает

Любим. Целуем. Сидите дома. Берегите себя и других. Нет ничего ценнее в жизни, чем жизнь наших близких.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Курьер:

Дорогие читатели, мы уже очень соскучились по вашим новостям в ССН, но у нас идет большая работа по переустановке сервера (меняем операционную систему), поэтому пока не работают некоторые связи на сайте: мы не можем получать от вас объявления, новости в рубрику «Сообщи свою новость», рассылка. Но совсем скоро все изменится.

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Любим. Целуем. Сидите дома. Берегите себя и других. Нет ничего ценнее в жизни, чем жизнь наших близких.