31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии

12:24 31.03.2020 Фото: СК РФ
0

Во время задержания мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья.

Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Саха(Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Якутска, подозреваемого в убийстве четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого. Там он причинил множественные ножевые ранения двум женщинам в возрасте 31 года и 66 лет и двум мальчикам 5 и 8 лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции через непродолжительное время его причастность к совершению данного преступления была установлена. Во время задержания мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, следователем готовятся необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и мотива преступлений. Также в обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Источник: Следком

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Белая горячка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
12:41 31-03-2020
Вылечились от СOVID-19 прилетевшие из Франции и Италии жительницы Новосибирска. Выписываются домой
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
12:36 31-03-2020
9 человек болеют коронавирусом на 31 марта в Новосибирской области
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
12:30 31-03-2020
Как закончить СOVID-19, рассказал предсказавший пандемию врач Ларри Бриллиант
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
12:30 31-03-2020
Не хотим, как в Италии: губернатор на видео призвал жителей Новосибирской области остаться дома
БердскВидеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
12:29 31-03-2020
Видеообращение Евгения Шестернина: Русское авось губит нас всегда. Сидите дома, жители Бердска
как пережить "удаленку" детям, учителям и родителям, советы психологов
12:26 31-03-2020
как пережить
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
12:24 31-03-2020
Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии
БердскТребуется журналист
12:20 31-03-2020
Требуется журналист
БердскКак работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
12:19 31-03-2020
Как работает Сбербанк с 30 марта по 5 апреля в Бердске, Новосибирске, Искитиме
БердскМеняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске
12:15 31-03-2020
Меняется график работы автобуса №1 с 6 апреля в Бердске