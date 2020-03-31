Зарезал двух женщин и двум маленьких мальчиков житель Якутии

Во время задержания мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья.

Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Саха(Якутия) расследуется уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Якутска, подозреваемого в убийстве четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

В ходе расследования установлено, что ранним утром 29 марта 2020 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого. Там он причинил множественные ножевые ранения двум женщинам в возрасте 31 года и 66 лет и двум мальчикам 5 и 8 лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции через непродолжительное время его причастность к совершению данного преступления была установлена. Во время задержания мужчина пытался скрыться, выпрыгнув из окна своего дома. Будучи настигнутым, он нанес полицейскому ножом резаную рану левого предплечья. Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, следователем готовятся необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и мотива преступлений. Также в обязательном порядке будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Источник: Следком