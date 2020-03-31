31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Магнитные бури в апреле 2020: Когда стоит ожидать метеоударов и как подготовиться

15:41 31.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Небольшая вспышка на Солнце произойдет уже 1 апреля. В такой день рекомендуется отдыхать, находить время для полноценного сна, избегать ссор и не скандалить, беречь себя от чрезмерных физических и эмоциональных перегрузок.

Магнитные бури в апреле 2020: Когда стоит ожидать метеоударов и как подготовиться
Взять ситуацию под контроль и расслабить нервную систему поможет мятный чай

Озвученный специалистами прогноз магнитных бурь и солнечной активности на апрель 2020 года позволит подготовиться к грядущим катаклизмам. Больше всего в неблагоприятные дни страдают от ухудшения самочувствия метеозависимые люди. Но даже полностью здоровые порой ощущают ряд симптомов, возникающих от изменения геомагнитной нестабильности Земли. Зная точные даты вспышек на Солнце, можно успеть запастись нужными лекарствами, а также изменить свой образ жизни в сторону здорового.

Прогноз солнечной активности на апрель 2020 года
Второй месяц весны будет изобиловать магнитными бурями, но большинство из них будут легкими или средней мощности. Люди редко ощущают на себе негативное влияние подобных катаклизмов, и только самые чувствительные граждане замечают ухудшение здоровья.

1 апреля 2020 года
Небольшая вспышка на Солнце произойдет уже 1 апреля. В такой день рекомендуется отдыхать, находить время для полноценного сна, избегать ссор и не скандалить, беречь себя от чрезмерных физических и эмоциональных перегрузок. Тогда есть шанс легче пережить происходящее в природе.

7 апреля 2020 года
Легкая магнитная буря потревожит только метеозависимых людей 7 апреля. Такие катаклизмы проявляются общим недомоганием, мигренью и головокружением, которое усиливается от резких телодвижений. Бывает ломота в суставах. Могут обостриться хронические заболевания и резко меняться настроение.

Нервы напряжены, и люди порой ведут себя агрессивно и непредсказуемо. В этот день не стоит выяснять отношения и конфликтовать, чтобы небольшое недопонимание не переросло в большую проблему. Могут иметь место такие симптомы, как раздражительность, нервозность, беспричинный страх и паника.

Взять ситуацию под контроль и расслабить нервную систему поможет мятный чай. Как вариант, может быть аптечная настойка этого же лекарственного растения.

Как подготовиться к магнитным бурям в апреле 2020 года
Третья декада апреля не позволит расслабиться тем, кто реагирует на природные явления, поскольку метеоудары будут многочисленными.

18 апреля 2020 года
Сильная магнитная буря ожидается 18 апреля. Важно за несколько дней до этого изменить свой рацион питания, исключив из него почти полностью жирное, жареное, острое, копченое и соленое. Отдавать предпочтение лучше пище растительного происхождения: есть все в сыром виде, вареное, тушеное или запеченное.

Не стоит пытаться спрятаться от катаклизмов дома: в замкнутом помещении самочувствие обычно ухудшается. Выход — как можно больше гулять на свежем воздухе.

Для бодрости духа и укрепления иммунной системы полезно принимать контрастный душ. Для тех, кто страдает от гипертонии или имеет к ней предрасположенность, важно регулярно измерять артериальное давление. Если отметка выше нормы, то принимать соответствующие препараты, которые медики советуют держать всегда под рукой.

20 апреля 2020 года
Немного повышенной будет солнечная активность 20 апреля. Из-за нее многие заметят у себя сонливость, возникнут сложности с концентрацией внимания, потому нет смысла садиться за руль и пытаться решать сложные задачи. Все это резонно отложить на другой день.

28, 29, 30 апреля 2020 года

Последние 3 дня апреля ознаменуются тяжелой и затяжной магнитной бурей. Может возникнуть чувство усталости, безразличие к происходящему вокруг и головная боль. На помощь придут медитации, массаж, плавание в бассейне и проветривание жилых помещений.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете отдыхать и беречься 1 апреля? Чувствуете обычно влияние магнитных бурь на себе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что значит постановление Травникова о самоизоляции. Объясняем
16:12 31-03-2020
Что значит постановление Травникова о самоизоляции. Объясняем
БердскВыдать документ или служебное удостоверение о работе во время карантина обязаны работодатели подчиненным в Бердске
16:09 31-03-2020
Выдать документ или служебное удостоверение о работе во время карантина обязаны работодатели подчиненным в Бердске
БердскСдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
16:01 31-03-2020
Сдам комнаты под офисы по ул. Ленина, 33 в Бердске
Драматург Леонид Зорин умер в 95 лет от остановки сердца 1
16:00 31-03-2020
Драматург Леонид Зорин умер в 95 лет от остановки сердца
Штрафы от 15 до 1 млн рублей за нарушение карантина одобрила Госдума
15:50 31-03-2020
Штрафы от 15 до 1 млн рублей за нарушение карантина одобрила Госдума
Вводить режим ЧС правительству России разрешила Госдума в первом чтении 1
15:45 31-03-2020
Вводить режим ЧС правительству России разрешила Госдума в первом чтении
Магнитные бури в апреле 2020: Когда стоит ожидать метеоударов и как подготовиться
15:41 31-03-2020
Магнитные бури в апреле 2020: Когда стоит ожидать метеоударов и как подготовиться
БердскПостановление губернатора Травникова: о самоизоляции в Новосибирской области. И Бердске 2
15:40 31-03-2020
Постановление губернатора Травникова: о самоизоляции в Новосибирской области. И Бердске
Удаляем кутикулу в домашних условиях лучше, чем в маникюрных салонах
15:35 31-03-2020
Удаляем кутикулу в домашних условиях лучше, чем в маникюрных салонах
БердскФотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»
15:33 31-03-2020
Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»