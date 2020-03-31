Удаляем кутикулу в домашних условиях лучше, чем в маникюрных салонах

Часто новички в среде домашнего маникюра не предают большого значения подготовительным мероприятиям. Но именно они позволяют снизить травматичность и болевые ощущения при удалении кутикулы.

Часто новички в среде домашнего маникюра не предают большого значения подготовительным мероприятиям

Приостановление работы салонов красоты и маникюрных кабинетов из-за карантина не должно стать преградой для заботы о внешнем виде. Сделать простой, но аккуратный маникюр каждая красавица сможет и самостоятельно. Для этого ей не потребуется специальных навыков, а лишь усидчивость и желание преобразиться.

Подготовительный этап для идеального маникюра

Часто новички в среде домашнего маникюра не предают большого значения подготовительным мероприятиям. Но именно они позволяют снизить травматичность и болевые ощущения при удалении кутикулы. Не говоря уже о том, что такой подход выступает частью уходовой программы для кожи рук. Он помогает ей оставаться увлажненной, получать питательные вещества, а также избавляться от ороговевших частичек.



Первая стадия подготовки включает ванночку. Для этого берут мисочку средней глубины и наливают туда теплую воду. Температура должна колебаться от 33 до 37 градусов. Туда же добавляют соль для ванны. Можно долить и немного эфирного масла.

Руки держать в воде следует минут пятнадцать. Но если кутикула очень сухая или огрубела после тяжелой работы, то можно подержать минут на 5-10 дольше. Только перед продлением сеанса нужно поменять воду, чтобы она снова стала теплой.

Следующий шаг предусматривает вытирание готовых в работе рук чистым полотенцем из натуральных тканей. Чтобы кутикулу сдвигать было проще, стоит заранее приобрести размягчающее масло. Тут крайне важно не вываливаться за границы кутикулы, чтобы при нанесении средства случайно не повредить окружающий кожный покров.

Что касается времени «компресса», то оно прописано в инструкции. Из-за того что у всех производителей свой состав, усредненного времени для выдержки не существует. Но нейл-мастера просят не передерживать масло, как это любят делать некоторые. При такой привычке легко столкнуться с раздражением.

В завершении средство смывают с помощью щадящего мыла. А потом протирают руки насухо.

Ювелирная процедура удаления кутикулы

Чтобы упростить манипуляцию, стоит заранее разжиться специальной маникюрной палочкой. Она имеет анатомически адаптированные кончик, который помогает без проблем поддевать кончик кутикулы. Поэтому проблем с подталкиванием кожной «пленочки» к основанию ногтя не возникнет. Главное – управляться плоской частью палочки.

Такую манипуляцию проделывают по очереди с каждым пальцем. Иногда, когда давно не делался маникюр, требуется больше времени на аккуратное отодвигание. И пока девушка возится с вторым-третьим пальцем, кутикула на остальных снова огрубела. Тут поможет только повторная ванночка.

Специалисты просят не экономить на палочках. Одну единицу нужно использовать для одного сеанса. Все дело в том, что древесина быстро впитывает влагу. И такая среда становится идеальной для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Следующий шаг вообще-то можно опустить. Многие нейл-мастера, которые учились уже в новой школе, не приветствуют обрезной маникюр. Он считается вчерашним днем, так как слишком травматичен. Не говоря уже о том, что при такой технике повышаются риски заражения крови. Без должных навыков аккуратно срезать отодвинутую кутикулу без микротравм вряд ли будет. Да и не у всех есть дорогостоящие ножницы именно для этих целей.

Мировые модницы давно переключились на европейский маникюр. Он предусматривает просто смещение кутикулы без последующего полного удаления. Но если по какой-то причине не получается отказаться от этой привычке, то сейчас – самое идеальное время. А после обрезки кожицы и боковых заусенцев обязательно руки обрабатывать спиртосодержащим составом.

Заключительная стадия приведения ручек в порядок

На финальном этапе стоит позаботиться о здоровье кутикулы. Для этого потребуется купить специальное увлажняющее масло. Некоторые хозяюшки делают питательные составы самостоятельно на масляной основе, добавляя туда жидкие витамины и эфирные масла. Это не столь важно: покупное средство или сделанное в домашних условиях. Лишь бы аллергии не было.

При постоянном следовании такому протоколу получится дольше сохранять опрятный вид кутикулы. Также не стоит забывать о нанесении питательного крема для рук, что особенно актуально в весенний период. Нейл-мастера просят не забывать дома перчатки в промозглую погоду. Последний пункт будет особенно полезен в ситуации соблюдения карантина. Так получится убить двух зайцев сразу. Только перчатки по возвращению домой постирать.

Заключительный совет касается мытья посуды исключительно в резиновых хозяйственных перчатках. Каким бы дорогим не было моющее средство, оно не добавит здоровья ногтевым пластинам и коже рук. Поэтому лучше сработать на опережение, чем потом лечить пересушенные участки кожи.

Источник: therussiantimes.com