

Тевфик Ариф: новые технологии при строительстве небоскребов

Девелопер Тофик Арифов уверен, что на архитектурное проектирование небоскребов повлияло то, что при проектировании и реализации таких архитектурных продуктов, как высотные здания используются новейшие технологии.

Технологический процесс развития архитектуры и его влияние на архитектурное производство небоскребов становится очень важным в свете смены этапов этого технологического развития с момента открытия новых конструкционных материалов, эволюции строительных систем и механизмов, а также сверхвысокой скорости исполнения проектов, экономящей время и усилия, полагает Тевфик Ариф.

Внедрение некоторых новых строительных материалов в области сооружения небоскребов — стекловолокно, пластик, алюминий и наноматериалы — оказало огромное влияние на архитектурный дизайн. Технологии развития архитектуры небоскребов находятся в постоянном обновлении: возможно, строительные материалы и системы, используемые сегодня, обновятся уже через короткий промежуток времени, отмечает бизнесмен.

Технологические достижения в программах структурного анализа помогли компенсировать нефункциональные промежутки в структурной системе высотного здания и его частях, позволив переопределить роль этих частей. Это, по мнению Тевфика Арифова, дало возможность изменить форму и внешний вид небоскреба, а также его компоненты и строительный материал для достижения большего баланса, а значит, и стабильности.

Тофик Арифов: эволюция технологий строительства

Эволюция программного обеспечения для структурного анализа связана с разработкой гибкости архитектурных формы высоких зданий, что увеличивает роль новых строительных технологий, используемых в создании новой свободной формы. Также велика роль этих технологий и в преодолении структурных препятствий с помощью многочисленных цифровых программ, которые решают эту проблему, полагает Тевфик Ариф.

Использование имитационных моделей, построенных с использованием этих программ, помогло значительно усовершенствовать расчеты при проектировке строительства высотного здания. «В частности, они могут рассчитать необходимые расстояния между опорными колоннами и распределение различных нагрузок. Аналогично с помощью компьютера могут быть подобраны как основные строительные элементы, так и вторичные», — уточнил Тофик Арифов.

С помощью использования программных средств из плана здания могут быть добавлены новые модификации системы опор, которые добавляют строению свои особенности. Ведь здание должно быть оснащено прочной базой для того, чтобы выдерживать большую высоту, несмотря на характеристики почвы, в которой находится фундамент. Механические системы позволяют поглощать внезапные разрушительные воздействия, такие как сила ветра или землетрясения. Новые технологии проявляются и в соединении частей здания во взаимосвязанную систему, позволяющую воплотить фактор гибкости – это, по мнению, Тофика Арифова, помогает архитектору избежать трещин и оползней.

Тевфик Ариф: новые технологии и высотные здания

Новые технологии также помогают дизайнеру проявить креативный подход к внешнему виду небоскребов, характеризуемого с точки зрения великолепия и красоты, за счет использования современных передовых материалов. Современная тенденция в проектировании высотных зданий во всем мире – это дизайн, воплощаемый во все более высокой и сложной форме.

Небоскребы сталкиваются со многими архитектурными проблемами конструкции из-за их высоты и нетрадиционных геометрических форм. В традиционном процессе проектирования архитекторы обычно делают аналоговую графику для общей формы здания, затем процесс направляется в структурное проектирование, чтобы сделать цифровую модель по выбранной архитектурно-структурной форме, заметил Тофик Арифов.

В результате неэффективного процесса проектирования, много задержек может произойти в процессе завершения проекта. Однако с появлением новейших технологических разработок в области методов цифрового дизайна, в настоящее время архитектурный и структурный дизайн могут быть разработаны в кратчайшее время.

Сегодня взаимодействие архитектора и инженера в строительстве небоскребов тесно связано с факторами использования новых цифровых инструментов и других высокоразвитых технологических средств и методов возведения высотных зданий. Интеграция архитектурного и структурного проектирования имеет множество преимуществ, таких как доступность, максимальная эффективность, а также создание разнообразных форм, присутствующих в воображении архитектора, считает Тофик Арифов.