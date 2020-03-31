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Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19

22:06 31.03.2020 Фото: pixabay.com
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Банк ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу поддержки для заемщиков, которые оказались на больничном из-за заражения коронавирусом. О планах запустить программу кредитная организация объявила на прошлой неделе.

Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID 19
Визиты в офис банка в данном случае исключены

Все заемщики, которые ушли на больничный в результате заражения COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
Банк ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу поддержки для заемщиков, которые оказались на больничном из-за заражения коронавирусом. О планах запустить программу кредитная организация объявила на прошлой неделе.
По условиям программы, все заемщики, которые ушли на больничный в результате заражения COVID-19, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев. В ВТБ уточнили, что все подтверждающие документы (больничные листы) будут приниматься банком дистанционно, через контакт-центр. Визиты в офис банка в данном случае исключены, по факту обращения клиента и после получения необходимых документов услуга активируется автоматически.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан страны, доходы которых упали более чем на 30%.

Источник: ТАСС

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Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19