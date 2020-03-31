Трупы матери и ее двух детей-подростков нашли в квартире в Волжске

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух ее детей, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 31 марта.
Следственными органами СКР по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
По предварительным данным, 31 марта 2020 года в одной из квартир города Волжска обнаружены тела 30-летней женщины и ее детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки.
В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.