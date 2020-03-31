31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Трупы матери и ее двух детей-подростков нашли в квартире в Волжске

19:45 31.03.2020 Фото: СКР
0

СКР по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийств двух и более лиц. Погибли 30-летняя женщина, ее 13-летний сын и 11-летняя дочь.

Трупы матери и ее двух детей подростков нашли в квартире в Волжске
СКР расследует происшествия с детьми

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух ее детей, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 31 марта.

Следственными органами СКР по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По предварительным данным, 31 марта 2020 года в одной из квартир города Волжска обнаружены тела 30-летней женщины и ее детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки.

В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кто убил семью?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
22:06 31-03-2020
Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
Опустошает Европу COVID-19
22:03 31-03-2020
Опустошает Европу COVID-19
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая "Зеленая комета" приближается к Земле 3
22:02 31-03-2020
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая
Цены на жилье могут упасть к лету в России
22:01 31-03-2020
Цены на жилье могут упасть к лету в России
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
21:55 31-03-2020
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
21:41 31-03-2020
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
БердскФото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
21:40 31-03-2020
Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 179
21:33 31-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве 1
21:30 31-03-2020
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта
21:28 31-03-2020
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта