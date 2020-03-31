Трупы матери и ее двух детей-подростков нашли в квартире в Волжске

СКР по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту убийств двух и более лиц. Погибли 30-летняя женщина, ее 13-летний сын и 11-летняя дочь.

СКР расследует происшествия с детьми

В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел женщины и двух ее детей, сообщили в главке Следственного комитета России сегодня, 31 марта.

Следственными органами СКР по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По предварительным данным, 31 марта 2020 года в одной из квартир города Волжска обнаружены тела 30-летней женщины и ее детей — 13-летнего мальчика и 11-летней девочки.

В настоящее время следственная группа работает на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.