До $13 за баррель опустилась цена российской нефти Urals

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года — $13 за баррель. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media.
Скидка на Urals осталась прежней — $4,75 на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает агентство.
По данным Argus, во вторник фьючерсы на Brent на бирже ICE начали медленно расти, поскольку трейдеров приободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков.
«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке», — говорится в отчете.
31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% — до $26,85 за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала $27,4 за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 5,4% — до $21,18 за баррель.
Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года — до $21,76 за баррель, стоимость нефти WTI падала до $20,1 за баррель, передает ТАСС.
В принципе логично. За счет чего росла западная экономика с 2009го года? За счёт надудия "мыльных пузырей". Сейчас они одномоментно начали схлопываться.
Западная экономика действительно немного пострадала от коронавируса - точнее от остановки транспортного сообщения, временной остановки предприятий в Китае (которые уже снова запущены), от резкого снижения туристического потока (очень важно для Евросоюза)... И как СЛЕДСТВИЕ этого - РЕЗКОЕ снижение цен на энергоносители, которые всем оказались не очень нужны, а их добыча/производство наоборот НАРАЩИВАЕТСЯ.
НО (!) есть и давно предсказанные факторы (которые все кремлеботы - в том числе по ТВ упорно отрицали). Во первых зелёная энергетика. Европа и не только давно и ПЛАНОВО отказываются от использования ископаемого топлива. Самое большое количество электромобилей - не в США, а в Китае! Далее глобальное потепление. Тёплые зимы - нефти и газа для отопление требуется меньше. Далее расширение добычи нефти (сланцевая нефть, новое месторождение в Норвегии и т. п.).
Короче всё сошлось. Нефть просто стала НЕ НУЖНА. И для стран, которые её потребляют - это ХОРОШО. Для стран, которые диверсифицировались - типа ОАЭ - это пофиг. А вот для нас... С учётом глобального плана Владимира Владимировича превращения РФ в "энергетическую сверхдержаву" и полного провала модернизации и диверсификации экономики эта новость - более чем так себе...
Если бы у нас дешевел бензин с учетом мировых цен, тогда многие Российские копании, только бы радовались, цены на продукты бы подешевели, но тут все не так, как должно быть,а все наоборот, если цены на ирово рынке упали, то у нас бензин дорожает и так же, если цены на мировом рынке поднялись, то у нас цены на бензин тоже поднялись.
Так что надо все менять, иначе вечно будем в кризисах.
У нас каждая такая смена - это революция.
Поэтому пристегните ремни. Она началась.
Что тут еще оно говорить про кризисы, если такова основа и все под нее подстраиваются ведь.
Причиной такой ситуации стал демпфер, который правительство ввело для сглаживания колебаний цен на нефть на мировых рынках.
https://lenta.ru/news/2020/03/31/deshevle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews