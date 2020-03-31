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До $13 за баррель опустилась цена российской нефти Urals

20:15 31.03.2020 Фото: Википедии
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Стоимость упала до уровня марта 1999 года. 31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% — до $26,85 за баррель.

До $13 за баррель опустилась цена российской нефти Urals
Цена нефти Urals снизилась до уровня марта 1999 года. Стоимость опустилась до $13 за баррель

Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года — $13 за баррель. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media.

Скидка на Urals осталась прежней — $4,75 на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает агентство.

По данным Argus, во вторник фьючерсы на Brent на бирже ICE начали медленно расти, поскольку трейдеров приободрила новость о возможном сотрудничестве России и США в стабилизации рынков.

«Участники рынка не исключают довольно продолжительного периода сохранения низких цен на нефть из-за сокращения нефтепереработки. Спрос на многие нефтепродукты в мире резко уменьшился вследствие значительного снижения мировой экономической активности из-за пандемии коронавируса. Окончание срока действия сделки ОПЕК+ усугубило ситуацию и привело к увеличению предложения сырья на мировом рынке», — говорится в отчете.

31 марта стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,6% — до $26,85 за баррель. При этом в пике роста стоимость нефти этого сорта достигала $27,4 за баррель. Стоимость марки WTI возросла на 5,4% — до $21,18 за баррель.

Накануне цена нефти Brent опускалась до уровня марта 2002 года — до $21,76 за баррель, стоимость нефти WTI падала до $20,1 за баррель, передает ТАСС.

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От редакции

Экономики рухнут?

Аноним, 31 марта 2020 20:47
Вот из за этого и вводят комендантский час. А вовсе не из за коронавируса, как вы наивно думаете.
Аноним, 31 марта 2020 21:22
Теперь лет 10 будем дома сидеть
Аноним, 31 марта 2020 20:56
В 98м уезжал с северов,было $8 за бочку. Только цены на всё остальное тогда были "игрушечными". Похоже пожоще кризис пришел. 98й отдыхает.
В принципе логично. За счет чего росла западная экономика с 2009го года? За счёт надудия "мыльных пузырей". Сейчас они одномоментно начали схлопываться.
Аноним, 31 марта 2020 21:43
Вы неправильно понимаете.

Западная экономика действительно немного пострадала от коронавируса - точнее от остановки транспортного сообщения, временной остановки предприятий в Китае (которые уже снова запущены), от резкого снижения туристического потока (очень важно для Евросоюза)... И как СЛЕДСТВИЕ этого - РЕЗКОЕ снижение цен на энергоносители, которые всем оказались не очень нужны, а их добыча/производство наоборот НАРАЩИВАЕТСЯ.

НО (!) есть и давно предсказанные факторы (которые все кремлеботы - в том числе по ТВ упорно отрицали). Во первых зелёная энергетика. Европа и не только давно и ПЛАНОВО отказываются от использования ископаемого топлива. Самое большое количество электромобилей - не в США, а в Китае! Далее глобальное потепление. Тёплые зимы - нефти и газа для отопление требуется меньше. Далее расширение добычи нефти (сланцевая нефть, новое месторождение в Норвегии и т. п.).

Короче всё сошлось. Нефть просто стала НЕ НУЖНА. И для стран, которые её потребляют - это ХОРОШО. Для стран, которые диверсифицировались - типа ОАЭ - это пофиг. А вот для нас... С учётом глобального плана Владимира Владимировича превращения РФ в "энергетическую сверхдержаву" и полного провала модернизации и диверсификации экономики эта новость - более чем так себе...
Аноним, 31 марта 2020 21:04
А у нас литр бензина сколько стоит ?
Если бы у нас дешевел бензин с учетом мировых цен, тогда многие Российские копании, только бы радовались, цены на продукты бы подешевели, но тут все не так, как должно быть,а все наоборот, если цены на ирово рынке упали, то у нас бензин дорожает и так же, если цены на мировом рынке поднялись, то у нас цены на бензин тоже поднялись.
Так что надо все менять, иначе вечно будем в кризисах.
Аноним, 31 марта 2020 21:45
Ну не могут они менять. Не умеют! В другой стране тут же пришли бы другие - которые умеют. Или если эти тоже не умеют - пришли бы третьи - которые умеют. Но только не у нас.

У нас каждая такая смена - это революция.

Поэтому пристегните ремни. Она началась.
Аноним, 31 марта 2020 21:27
Если цены упали, то жители компенсируют, если цены поднялись, то жители покупают так как будто они эту нефть покупают из за границы, господа, капиталисты, сами у себя покупают.
Что тут еще оно говорить про кризисы, если такова основа и все под нее подстраиваются ведь.
Новый мэр, 31 марта 2020 21:40
На данный момент бензин в Европе дешевле российского — не менее чем на 6-8 тысяч рублей за тонну. Даже с учетом ввозной пошлины при нынешнем курсе рубля и НДС в европейской части страны он будет стоить 37 тысяч рублей за тонну.Еще более выгодным для российских АЗС станет импорт из Белоруссии, когда местные НПЗ получат российскую нефть без пошлин. При этом на бирже СПбМТСБ стоимость АИ-92 и АИ-95 составляет 41,5 тысячи и 43 тысячи рублей соответственно.
Причиной такой ситуации стал демпфер, который правительство ввело для сглаживания колебаний цен на нефть на мировых рынках.
https://lenta.ru/news/2020/03/31/deshevle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

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