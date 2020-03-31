31.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Вора в законе Дато Краснодарского судят за высокое положение в преступной иерархии на Кубани

20:45 31.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Согласно негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Он обладал безоговорочным авторитетом и распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Вора в законе Дато Краснодарского судят за высокое положение в преступной иерархии на Кубани
Суду предстоит рассмотреть 30 томов уголовного дела Дато краснодарского

В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, занимающий высшее положение в преступной иерархии, сообщили сегодня, 31 марта, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении «вора в законе» (“Дато Краснодарский”). Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).

По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара занимал высшее положение в преступной иерархии. Обвиняемый с момента занятия высшего положения с целью имущественной и неимущественной выгоды назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела были проведены следственные действия в различных субъектах Российской Федерации. Объем материалов, собранных в отношении указанного лица, превысил 30 томов.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кому интересна воровская романтика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
22:06 31-03-2020
Получить отсрочку платежа по кредитам и ипотеке на срок до трех месяцев смогут зараженные COVID-19
Опустошает Европу COVID-19
22:03 31-03-2020
Опустошает Европу COVID-19
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая "Зеленая комета" приближается к Земле 3
22:02 31-03-2020
Ванга предсказала появление астероида 29 апреля 2020 года: 4 километровая
Цены на жилье могут упасть к лету в России
22:01 31-03-2020
Цены на жилье могут упасть к лету в России
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
21:55 31-03-2020
Песков: Путин регулярно тестируется на коронавирус. Все нормально
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
21:41 31-03-2020
Бегают за пациентами с коронавирусом и изолируют их через суд врачи в Новосибирской области
БердскФото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
21:40 31-03-2020
Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 179
21:33 31-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве 1
21:30 31-03-2020
Приближается к пику эпидемия COVID-19 в России, заявили в Минздраве
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта
21:28 31-03-2020
849 человек скончались от коронавируса в Испании. Всего смертей 8189 на 31 марта