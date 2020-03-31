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Новости Бердска / Народные новости

Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?

21:40 31.03.2020
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И все горожане будут дышать этой пылью?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Иван Петров:

Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького? И все горожане будут дышать этой пылью? Почему нельзя своевременно вывести на снегоотвал?

Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?

Почему нельзя своевременно вывести на снегоотвал?

Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?

Почему нельзя своевременно вывести на снегоотвал?

Фото: Почему надо ждать пока этот весь грязный снег растает на площади Горького?

Почему нельзя своевременно вывести на снегоотвал?

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Почему нельзя своевременно вывести на снегоотвал?

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