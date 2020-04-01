Как летают самолеты «Аэрофлота» за россиянами с 31 марта 2020 года

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях

Аэрофлот продолжает выполнять рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств.

Граждан России, заинтересованных в возвращении на Родину, просим следить за информацией на официальном сайте Аэрофлота и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов.

Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

Номер рейса Маршрут Время вылета Время прилета 31 марта SU570 Шереметьево — Дели 19:50 04:20 (+1) SU273 Бангкок — Шереметьево 12:00 18:15 FV6296 (авиакомпания «Россия») Денпасар – Шереметьево 02:10 4:55 1 апреля SU571 Дели – Шереметьево 5:50 10:10 FV6112

(авиакомпания «Россия») Монастир– Шереметьево 01.04 20:00 2 апреля SU2582/2583 Шереметьево — Лондон — Шереметьево 13:40/17:15 16:00/23:10 FV6266 Коломбо — Шереметьево 10:45 16:15

В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы:

31 марта Номер рейса Маршрут SU2380/2381 Шереметьево — Женева — Шереметьево SU2500/2501 Шереметьево — Мадрид — Шереметьево SU502/503 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево SU2550/2551 Шереметьево — Амстердам — Шереметьево SU2312/2313 Шереметьево — Берлин — Шереметьево SU2582/2583 Шереметьево — Лондон (Хитроу) — Шереметьево SU102/103 Шереметьево — Нью-Йорк — Шереметьево SU1832/1833 Шереметьево — Минск — Шереметьево SU260 Шереметьево — Токио (Ханеда) SU270/271 Шереметьево — Бангкок SU290 Шереметьево — Ханой SU2316 Шереметьево — Берлин SU272 Шереметьево — Бангкок SU2591 Дублин — Шереметьево SU251 Сеул — Шереметьево 1 апреля SU2042 Шереметьево — Париж SU2168 Шереметьево — Брюссель SU2400 Шереметьево — Рим SU2132 Шереметьево — Стамбул SU1832 Шереметьево — Минск SU504 Шереметьево — Тель-Авив SU272 Шереметьево — Бангкок SU320 Шереметьево — Мале SU2617 Берлин — Шереметьево SU103 Нью-Йорк — Шереметьево SU273 Бангкок — Шереметьево SU 2043 Париж — Шереметьево SU271 Бангкок — Шереметьево SU2169 Брюссель — Шереметьево SU261 Токио (Ханеда) — Шереметьево SU291 Ханой — Шереметьево SU264 Рим — Шереметьево SU2133 Стамбул — Шереметьево SU1833 Минск — Шереметьево 2 апреля SU2500 Шереметьево — Мадрид SU1830 Шереметьево — Минск SU502 Шереметьево — Тель-Авив SU2550 Шереметьево — Амстердам SU2312 Шереметьево — Берлин SU102 Шереметьево — Нью-Йорк SU1832 Шереметьево — Минск SU260 Шереметьево — Токио (Ханеда) SU2316 Шереметьево — Берлин SU272 Шереметьево — Бангкок SU505 Тель-Авив — Шереметьево SU1831 Минск — Шереметьево SU2313 Берлин — Шереметьево SU321 Мале — Шереметьево SU2551 Амстердам — Шереметьево SU2501 Мадрид — Шереметьево SU273 Бангкок — Шереметьево SU503 Тель-Авив — Шереметьево SU1833 Минск — Шереметьево

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Источник: Аэрофлот