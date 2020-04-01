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Как летают самолеты «Аэрофлота» за россиянами с 31 марта 2020 года

11:45 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Аэрофлот продолжает выполнять рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств.

Как летают самолеты Аэрофлота за россиянами с 31 марта 2020 года
Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях

Аэрофлот продолжает выполнять рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств.

Граждан России, заинтересованных в возвращении на Родину, просим следить за информацией на официальном сайте Аэрофлота и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов.

Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

Номер рейса

Маршрут

Время вылета

Время прилета

31 марта
SU570 Шереметьево — Дели 19:50 04:20 (+1)
SU273 Бангкок — Шереметьево 12:00 18:15
FV6296 (авиакомпания «Россия») Денпасар – Шереметьево 02:10 4:55

1 апреля
SU571 Дели – Шереметьево 5:50 10:10
FV6112
(авиакомпания «Россия»)		 Монастир– Шереметьево 01.04  20:00

2 апреля
SU2582/2583 Шереметьево — Лондон — Шереметьево 13:40/17:15 16:00/23:10
FV6266 Коломбо — Шереметьево 10:45 16:15

В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы:

31 марта

Номер рейса

Маршрут
SU2380/2381 Шереметьево — Женева — Шереметьево
SU2500/2501 Шереметьево — Мадрид — Шереметьево
SU502/503 Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево
SU2550/2551 Шереметьево — Амстердам — Шереметьево
SU2312/2313 Шереметьево — Берлин — Шереметьево
SU2582/2583 Шереметьево — Лондон (Хитроу) — Шереметьево
SU102/103 Шереметьево — Нью-Йорк — Шереметьево
SU1832/1833 Шереметьево — Минск — Шереметьево
SU260 Шереметьево — Токио (Ханеда)
SU270/271 Шереметьево — Бангкок
SU290 Шереметьево — Ханой
SU2316 Шереметьево — Берлин
SU272 Шереметьево — Бангкок
SU2591 Дублин — Шереметьево
SU251 Сеул — Шереметьево

1 апреля
SU2042 Шереметьево — Париж
SU2168 Шереметьево — Брюссель
SU2400 Шереметьево — Рим
SU2132 Шереметьево — Стамбул
SU1832 Шереметьево — Минск
SU504 Шереметьево — Тель-Авив
SU272 Шереметьево — Бангкок
SU320 Шереметьево — Мале
SU2617 Берлин — Шереметьево
SU103 Нью-Йорк — Шереметьево
SU273 Бангкок — Шереметьево
SU 2043 Париж — Шереметьево
SU271 Бангкок — Шереметьево
SU2169 Брюссель — Шереметьево
SU261 Токио (Ханеда) — Шереметьево
SU291 Ханой — Шереметьево
SU264 Рим — Шереметьево
SU2133 Стамбул — Шереметьево
SU1833 Минск — Шереметьево

2 апреля
SU2500 Шереметьево — Мадрид
SU1830 Шереметьево — Минск
SU502 Шереметьево — Тель-Авив
SU2550 Шереметьево — Амстердам
SU2312 Шереметьево — Берлин
SU102 Шереметьево — Нью-Йорк
SU1832 Шереметьево — Минск
SU260 Шереметьево — Токио (Ханеда)
SU2316 Шереметьево — Берлин
SU272 Шереметьево — Бангкок
SU505 Тель-Авив — Шереметьево
SU1831 Минск — Шереметьево
SU2313 Берлин — Шереметьево
SU321 Мале — Шереметьево
SU2551 Амстердам — Шереметьево
SU2501 Мадрид — Шереметьево
SU273 Бангкок — Шереметьево
SU503 Тель-Авив — Шереметьево
SU1833 Минск — Шереметьево

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.

Источник: Аэрофлот

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