Как летают самолеты «Аэрофлота» за россиянами с 31 марта 2020 года

Аэрофлот продолжает выполнять рейсы для возвращения российских граждан из иностранных государств.
Граждан России, заинтересованных в возвращении на Родину, просим следить за информацией на официальном сайте Аэрофлота и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов.
Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:
|
Номер рейса
|
Маршрут
|
Время вылета
|
Время прилета
|
31 марта
|SU570
|Шереметьево — Дели
|19:50
|04:20 (+1)
|SU273
|Бангкок — Шереметьево
|12:00
|18:15
|FV6296 (авиакомпания «Россия»)
|Денпасар – Шереметьево
|02:10
|4:55
|
1 апреля
|SU571
|Дели – Шереметьево
|5:50
|10:10
|FV6112
(авиакомпания «Россия»)
|Монастир– Шереметьево
|01.04
|20:00
|
2 апреля
|SU2582/2583
|Шереметьево — Лондон — Шереметьево
|13:40/17:15
|16:00/23:10
|FV6266
|Коломбо — Шереметьево
|10:45
|16:15
В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки), отменяются следующие рейсы:
|
31 марта
|
Номер рейса
|
Маршрут
|SU2380/2381
|Шереметьево — Женева — Шереметьево
|SU2500/2501
|Шереметьево — Мадрид — Шереметьево
|SU502/503
|Шереметьево — Тель-Авив — Шереметьево
|SU2550/2551
|Шереметьево — Амстердам — Шереметьево
|SU2312/2313
|Шереметьево — Берлин — Шереметьево
|SU2582/2583
|Шереметьево — Лондон (Хитроу) — Шереметьево
|SU102/103
|Шереметьево — Нью-Йорк — Шереметьево
|SU1832/1833
|Шереметьево — Минск — Шереметьево
|SU260
|Шереметьево — Токио (Ханеда)
|SU270/271
|Шереметьево — Бангкок
|SU290
|Шереметьево — Ханой
|SU2316
|Шереметьево — Берлин
|SU272
|Шереметьево — Бангкок
|SU2591
|Дублин — Шереметьево
|SU251
|Сеул — Шереметьево
|
1 апреля
|SU2042
|Шереметьево — Париж
|SU2168
|Шереметьево — Брюссель
|SU2400
|Шереметьево — Рим
|SU2132
|Шереметьево — Стамбул
|SU1832
|Шереметьево — Минск
|SU504
|Шереметьево — Тель-Авив
|SU272
|Шереметьево — Бангкок
|SU320
|Шереметьево — Мале
|SU2617
|Берлин — Шереметьево
|SU103
|Нью-Йорк — Шереметьево
|SU273
|Бангкок — Шереметьево
|SU 2043
|Париж — Шереметьево
|SU271
|Бангкок — Шереметьево
|SU2169
|Брюссель — Шереметьево
|SU261
|Токио (Ханеда) — Шереметьево
|SU291
|Ханой — Шереметьево
|SU264
|Рим — Шереметьево
|SU2133
|Стамбул — Шереметьево
|SU1833
|Минск — Шереметьево
|
2 апреля
|SU2500
|Шереметьево — Мадрид
|SU1830
|Шереметьево — Минск
|SU502
|Шереметьево — Тель-Авив
|SU2550
|Шереметьево — Амстердам
|SU2312
|Шереметьево — Берлин
|SU102
|Шереметьево — Нью-Йорк
|SU1832
|Шереметьево — Минск
|SU260
|Шереметьево — Токио (Ханеда)
|SU2316
|Шереметьево — Берлин
|SU272
|Шереметьево — Бангкок
|SU505
|Тель-Авив — Шереметьево
|SU1831
|Минск — Шереметьево
|SU2313
|Берлин — Шереметьево
|SU321
|Мале — Шереметьево
|SU2551
|Амстердам — Шереметьево
|SU2501
|Мадрид — Шереметьево
|SU273
|Бангкок — Шереметьево
|SU503
|Тель-Авив — Шереметьево
|SU1833
|Минск — Шереметьево
Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:
— оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;
— однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;
— однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.
Дополнительная информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.
Источник: Аэрофлот