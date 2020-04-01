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Грейпфрут может убить тебя! Он не сочетается со многими лекарствами. Узнай какими!

15:41 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Плод или сок грейпфрута содержат фуранокумарины, которые нарушают функционирование одного из самых важных ферментов организма, а именно «цитохрома p450».

Грейпфрут может убить тебя! Он не сочетается со многими лекарствами. Узнай какими!
Одна чашка грейпфрутового сока без наполнителя (200 мл) или одного фрукта может нарушить работу ферментов вашего организма на срок до 24 часов

После того, как он обнаружил, что у него высокое кровяное давление, он попытался вести здоровый образ жизни, поэтому он регулярно принимал лекарства и больше фруктов и овощей, а когда он регулярно употреблял грейпфрут … он умер!

Вы когда-нибудь представляли, что ваши продукты питания и лекарства могут составить план против вас? Или что между ними и вашим телом на поле битвы может произойти конфликт, в результате которого некоторые из ваших органов получат серьезные травмы? Грейпфрут может нести некоторые из этих сюрпризов.

Грейпфрут .. Какова история этого фрукта?

Это один из цитрусовых, который известен в последние годы как один из методов контроля веса из-за своей низкой калорийности, и он содержит большую долю волокон, которые способствуют чувству сытости. Он имеет много различных питательных преимуществ , он богат витаминами, минералами и антиоксидантами.

Плод или сок грейпфрута содержат фуранокумарины, которые нарушают функционирование одного из самых важных ферментов организма, а именно «цитохрома p450». Этот фермент является одним из ферментов, ответственных за избавление от лекарств и токсинов и контроль их концентрации в крови, а нарушение работы этого фермента означает, что некоторые лекарства накапливаются в крови и достигают токсичных концентраций или снижают концентрации некоторых других лекарств и не достигают своего эффективного эффекта, все это несмотря на то, что приверженность пациента к дисциплинированным дозам.

Одна чашка грейпфрутового сока без наполнителя (200 мл) или одного фрукта может нарушить работу ферментов вашего организма на срок до 24 часов, что делает интервал между приемом лекарств и употреблением фруктов неудачной идеей.

Проблема также заключается в том, что препараты , на действие и концентрацию которых в крови влияет грейпфрут, различны и их трудно ограничить одним или двумя заболеваниями. Это почти до 50 препаратов из разных семей и предназначаются для различных заболеваний. Может случиться, что один человек примет более одного из них вместе, что регулярно делать одну чашку сока огромным камнем на пути к правильному лечению.

Конечно, от одной небольшой дольки плода не случится ничего страшного, однако регулярное употребление грейпфрута, особенно людьми, имеющими патологии печени, чревато опасными последствиями.

Среди лекарств, способных вступать в опасную реакцию с фруктом, вошли следующие группы препаратов:

  • лекарства от ВИЧ;
  • некоторые антигистаминные;
  • средства от депрессий;
  • некоторые антибиотики;
  • статины;
  • средства от судорог и т.д.

Всего список лекарств содержит около девяти десятков наименований лекарств.

Источник: sasapost.com

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