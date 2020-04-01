Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга

По словам Ванги у России есть своя божественная миссия, которую она обязана исполнить. Она заявила, что россияне смогут первыми стать на тропу веры и избавиться от всех ненастей.

Болгарская ясновидящая предсказала, что после периода действия пяти двоек произойдет что-то необъяснимое

Самая известная во всем мире предсказательница Ванга заинтересовала всех своим пророчеством “о пяти двойках”. Теперь люди активно интересуются, когда закончится пандемия.

Толкователи предсказаний расшифровали предсказания слепой ясновидящей, согласно которым две даты с пятью двойками (22.02.2020 или 22.12.2020) обладают страшными и трагическими последствиями для всего человечества.

Что говорится в предсказании Ванги о коронавирусе в день пяти двоек

Так Ванга рассказала, что в день с пятью двойками людей ждет “страшная болезнь”, из-за которой будет много смертей. Так толкователи предсказаний считают, что речь шла о симптомах, схожих с пневмонией и гриппом. А вот критики уверены, что подобные толкования “притянуты за уши”, и это связано с тем, что подобные намерения некоторых людей выдать желаемое за действительное.

Также болгарская ясновидящая предсказала, что после периода действия пяти двоек произойдет что-то необъяснимое, что полностью изменит весь мир. Более того, после смертельной болезни на Землю должен упасть астероид, что приведет к цунами и затоплению ряд стран.

Когда закончится эпидемия коронавируса по предсказанию Ванги

В предсказании болгарской ясновидящей нет прямого текста о том, когда завершится пандемия. Тогда Ванга продолжила перечислять какие ненастья ждут людей в период пяти двоек. В конце своего предсказания она подытожила, что на неопределенный период на земле восторжествует зло, а люди будут стараться выжить в таких условиях. Однако по мнению болгарской предсказательницы Россия придет на помощь.

По словам Ванги у России есть своя божественная миссия, которую она обязана исполнить. Она заявила, что россияне смогут первыми стать на тропу веры и избавиться от всех ненастей. Бог им поможет с вакциной от смертельной болезни. И только так у мира появятся шансы справиться не только с болезнью, но и с экологическими проблемами.

Откуда появилось пророчество Ванги о дне пяти двоек

Те, кто не верит в предсказания, всячески пытались отыскать информацию, как предсказания Ванги “о пяти двойках” попали в СМИ. По их мнению данного предсказания в природе не существовало до тех пор, пока Китай не заразился новой пневмонией. Так скептики рассказали, что впервые о данном предсказании слепой ясновидящей сообщили в эфире скандального ток-шоу “На самом деле”. Программа вышла в эфир “Первого канала” 4 февраля 2020 года. Именно тогда псевдодрузья Ванги и “специалисты” несли чушь о “предсказаниях” якобы болгарской ясновидящей. Они утверждали, что все это Ванга нашептала им лично во время спиритического сеанса.

Скептики рекомендуют людям не верить в эти предсказания, так как они не только неправдивые, но и нелогичные. По их словам, похожие по двойкам могут быть не только в этом году, но и в 2022 и 2222 годах. Критики напомнили, что программа “На самом деле” в первую очередь является развлекательной.

Другими словами, “Первый канал” желая заработать деньги, придумал информационный фантом, который действует на старшее поколение, ведь они слишком доверчивы. По мнению скептиков, именно эта неосведомленность играет важную роль в распространение коронавируса.



Источник: therussiantimes.com