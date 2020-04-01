Закроют междугородное движение общественного транспорта из Бердска в Новосибирск и Искитим

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 31 марта, заявил о прекращении автобусного сообщения между соседними с Бердском городами — в частности Новосибирском и Искитимом. Маршрутки в Новосибирск и Искитим отменят. Но решение остается за минтрансом, в ведении которого находятся междугородные пассажирские перевозки.
Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.
По словам Захарова, минтранс Новосибирской области просит города и районы принять меры по прекращению межмуниципальных перевозок.
Бердский общественный транспорт сокращает работу. С 1 апреля муниципальные автобусы будут ходить в режиме выходного дня. Все ограничения вводятся в рамках постановления губернатора о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса.
Подробности — в ближайшее время.
Соблюдаю.
НЕТ !!!!!
Здравствуйте Владимир, обещание надо держать. Просил вас с работой помочь, пообещали с Воронинным поговорить и забыли. Ладно хоть люди помнят. Спасибо за то что ещё не ушли!!!
Нет. Хожу на лечение
Я работаю
Да
нет.
Да сидим дома....
Да, соблюдаю.
Да.с пятницы всей семьей сидим дома
Наше предприятие шьет маски, а я экспедитор. Поэтому работаю.
Да, соблюдаю и других прошу соблюдать. Продукты привозит сын. Тяжело, но выхода нет. Чем больше людей будет собрать самоизоляцию, тем быстрее весь этот кошмар прекратится.
Да соблюдаю.