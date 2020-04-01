Закроют междугородное движение общественного транспорта из Бердска в Новосибирск и Искитим

Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

Вице-мэр Владимир Захаров анонсировало запрет на движение междугородного транспорта

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 31 марта, заявил о прекращении автобусного сообщения между соседними с Бердском городами — в частности Новосибирском и Искитимом. Маршрутки в Новосибирск и Искитим отменят. Но решение остается за минтрансом, в ведении которого находятся междугородные пассажирские перевозки.

Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

По словам Захарова, минтранс Новосибирской области просит города и районы принять меры по прекращению межмуниципальных перевозок.

Бердский общественный транспорт сокращает работу. С 1 апреля муниципальные автобусы будут ходить в режиме выходного дня. Все ограничения вводятся в рамках постановления губернатора о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса.

Подробности — в ближайшее время.