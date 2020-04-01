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Закроют междугородное движение общественного транспорта из Бердска в Новосибирск и Искитим

09:46 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

Закроют междугородное движение общественного транспорта из Бердска в Новосибирск и Искитим
Вице-мэр Владимир Захаров анонсировало запрет на движение междугородного транспорта

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сегодня, 31 марта, заявил о прекращении автобусного сообщения  между соседними с Бердском городами — в частности Новосибирском и Искитимом. Маршрутки в Новосибирск и Искитим отменят. Но решение остается за минтрансом, в ведении которого находятся междугородные пассажирские перевозки.

Перекрывать дороги не планируют, поскольку по ним движется транспорт «с нужными товарами и продуктами». С какого дня вводятся такие ограничения, пока неизвестно.

По словам Захарова, минтранс Новосибирской области просит города и районы принять меры по прекращению межмуниципальных перевозок.

Бердский общественный транспорт сокращает работу. С 1 апреля муниципальные автобусы будут ходить в режиме выходного дня. Все ограничения вводятся в рамках постановления губернатора о дополнительных мерах в связи с пандемией коронавируса.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Вы соблюдаете самоизоляцию?

Аноним, 31 марта 2020 19:27
НВР:
Соблюдаю.
Аноним, 31 марта 2020 19:40
НВР:
НЕТ !!!!!
Евгений, 31 марта 2020 19:42
Мать -перемать... а где снискать хлеб насущный!!!??? Не от вируса озябнем , так от голода зажмуримся.
Аноним, 31 марта 2020 20:33
Путь мэр прикажет разносить еду бесплатно по домам, как в Москве.
Аноним, 01 апреля 2020 10:52
Вы че не поняли еще? Вы всем должны,а они ничего.
Мария, 31 марта 2020 21:23
Это точно от голода опухнем все
Новый мэр, 31 марта 2020 21:37
Власть продемонстрировала свою неспособность в условиях кризиса брать на себя ответственность в принимаемых решениях.Это продемонстрировал президент, с оглядкой на него это продемонстрировала и местная власть. Все их приказы,указы,постановление не возможно прочитать и понять чего они хотят и как нам себя вести. Всё такое размытое и двусмысленное, не проработанное и не имеет четкой формулировки. Вообщем решил для себя посижу до 05.04 А 6 апреля работать. Ну их всех к черту.
аноним, 31 марта 2020 22:27
а ну как на работу ездить?????
Леонид, 31 марта 2020 23:19
НВР:
Здравствуйте Владимир, обещание надо держать. Просил вас с работой помочь, пообещали с Воронинным поговорить и забыли. Ладно хоть люди помнят. Спасибо за то что ещё не ушли!!!
Аноним, 31 марта 2020 23:41
НВР:
Нет. Хожу на лечение
Аноним, 01 апреля 2020 00:12
Весёлый чувак! Нащальника, ма !))) Где их берут? Никакой конкретики и грамотного изложения сути кратко!
Аноним, 01 апреля 2020 10:54
В пединституте
Аноним, 01 апреля 2020 04:19
НВР:
Я работаю
Аноним, 01 апреля 2020 07:44
НВР:
Да
Аноним, 01 апреля 2020 08:10
НВР:
нет.
Аноним, 01 апреля 2020 08:12
НВР:
Да сидим дома....
Аноним, 01 апреля 2020 08:19
Попередохнем все не от вируса так от голода всем на все феолетово. Не кто не задумывается у многих кредиты ипотеки, и у многих нет накоплений и многие жили на зарплату. Лучшеб конеч света настал. Чем жить в гневе с вирусом.
Аноним, 01 апреля 2020 08:34
НВР:
Да, соблюдаю.
Аноним, 01 апреля 2020 08:44
НВР:
Да.с пятницы всей семьей сидим дома
сергей, 01 апреля 2020 08:51
Чего проще как в израиле например,прилетел самолет из за рубежа и всех изолируют на карантин.А здесь вывезли, померили температуру а где и нет и дальше тащите по всей стране.Все под контролем, это в другом государстве, в Москве,а в стране как небыло масок так и нет,эх правители.
Аноним, 01 апреля 2020 08:54
НВР:
Наше предприятие шьет маски, а я экспедитор. Поэтому работаю.
Алик, 01 апреля 2020 10:17
А куда ваше предприятие сплавляет эти приславутые маски, если их не в аптеказ ни киосках почты нету???? Барыгам продаете?
Аноним, 01 апреля 2020 09:00
НВР:да
Lex Luthor, 01 апреля 2020 09:21
От голода ещё ни кто не обсир.лся....там ведь сказано, что только сокращают и то общественный транспорт....
Аноним, 01 апреля 2020 09:42
Что это такое-самоизоляция? Дайте юридическое определение.
Аноним, 01 апреля 2020 10:14
Его не существует.
Аноним, 01 апреля 2020 09:47
Сидите дома. С голода не помрем. Хуже времена пережили. А тут пару недель себя обезопасить и как дети маленькие заскулили...
Аноним, 01 апреля 2020 09:53
НВР:
Да, соблюдаю и других прошу соблюдать. Продукты привозит сын. Тяжело, но выхода нет. Чем больше людей будет собрать самоизоляцию, тем быстрее весь этот кошмар прекратится.
Аноним, 01 апреля 2020 10:02
НВР:
Да соблюдаю.
Татьяна., 01 апреля 2020 10:04
Да соблюдаю. Провожу время с пользой. Генеральная уборка, косметический ремонт.
Михаил, 01 апреля 2020 10:06
Безопасность на уровне маразма.....
Аноним, 01 апреля 2020 10:43
Как ездили маршрутки так и ездят. К чему эта пустая болтовня

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