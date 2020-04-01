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Красота / Общество

Почему ломаются ногти? Как восполнить дефицит витаминов и отрастить здоровые и красивые ноготки

13:33 01.04.2020 Фото: pixabay.com
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Чтобы избежать механических повреждений ногтя, важно ухаживать за кутикулой, не давая ей пересохнуть.

Почему ломаются ногти? Как восполнить дефицит витаминов и отрастить здоровые и красивые ноготки
Наиболее распространенной причиной появление ломкости ногтей является авитаминоз

Ломкость ногтей – распространенное явление в период межсезонья: из-за недостатка витаминов в организме ногти крошатся, что причиняет дискомфорт. Кроме того, ломкость ногтей может свидетельствовать о ряде заболеваний. Специалисты рассказали, в чем состоит серьезность проблемы, и как с ней бороться.

Почему ногти ломаются и крошатся: каких витаминов не хватает
В период холодного времени года многие жалуются на ухудшение качества ногтевой пластины: она становится слабее, вследствие чего ногти ломаются, слоятся и крошатся. Чаще всего симптомы ухудшаются с приходом весны.

Наиболее распространенной причиной появление ломкости ногтей является авитаминоз, который возникает зимой и усугубляется с приходом весны: организм недополучает все необходимые витамины и минералы с пищей.

Проблемы с ногтями свидетельствуют о недостатке следующих элементов в организме:

  • витамин А: дефицит приводит к иссушению и ломкости ногтей;
  • витамин В: ногтевая пластина становится тонкой, появляются белые пятна;
  • витамин С: появляются уплотнения на ногтевой пластине, ноготь по длине становится ломким;
  • витамины группы РР: ногтевая пластина желтеет или приобретает сероватый оттенок, ногти ломкие.

К утончению и ломкости ногтей также приводит дефицит цинка, кальция и железа. В результате ногти медленно отрастают, а в процессе крошатся, слоятся и ломаются.

Какие заболевания и ошибки в уходе вызывают ломкость ногтей у женщин

Кроме авитаминоза ломкость ногтей может быть вызвана нарушениями функций организма и наличием различных заболеваний. Сбой в работе желудочно-кишечного тракта приводит к проблемам с ногтями, так как большая часть полезных микроэлементов не усваивается из пищи.

Гормональные сбои у женщин также могут привести к нарушению целостности ногтевой пластины. Часто на почве недостаточной выработки гормона эстрогена в первую очередь утончаются ногти, затем волосы. Также это приводит к их выпадению и ухудшению состояния кожных покровов.

Почему ломаются ногти? Как восполнить дефицит витаминов и отрастить здоровые и красивые ноготки

От работы гормональной системы, а также щитовидной железы, зависит и менструальный цикл. При его нарушении повышается уровень токсинов в организме, так как не выполняется их естественное выведение. Под влиянием интоксикации организм не усваивает витамины, поэтомк ногти становятся слабыми и ломкими.

Нередко причина ломкости ногтей может заключаться в неправильном внешнем уходе за ними: частое использование жесткой пилочки для ногтей, жидкостей для снятия лака с высоким содержанием ацетона. Все это негативно влияет на состояние ногтевой пластины, иссушая и травмируя ее.

Методы борьбы с ломкостью ногтей: как восполнить дефицит витаминов и лечить заболевания

Чтобы избежать механических повреждений ногтя, важно ухаживать за кутикулой, не давая ей пересохнуть. В холодное время года рекомендуется носить перчатки, чтобы защитить ногтевую пластину от воздействия низких температур.

Для поддержания баланса витаминов и полезных микроэлементов в организме для начала рекомендуется сдать специальный анализ на определение дефицита. Врач назначит группу витаминов, направленную на решение проблемы с ломкостью ногтевой пластины.

Принимать витамины вслепую не рекомендуется, так как это может привести к усугублению проблем с ногтями, а также к выпадению волос и аллергическим реакциям.

Почему ломаются ногти? Как восполнить дефицит витаминов и отрастить здоровые и красивые ноготки

Избежать образования авитаминоза поможет правильное, сбалансированное питание. Благодаря этому большее количество витаминов будет усваиваться организмом через пищу, а профицит выводится естественным путем.

Если наружные методы не помогают, следует обратиться к врачу для того, чтобы обследовать щитовидную железу на предмет сбоев в выработке гормонов. Принимать препараты без предписания врача не рекомендуется.

Источник: rsute.ru

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