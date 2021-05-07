Столото: в тираже 441 "Жилищной лотереи" от 9 мая 2021 года 800 млн рублей и 10 квартир у моря

Участие в лотерее — отличный способ объединить поколения. Можно дарить билеты друг другу и дополнять билетами подарки на важные праздники. Можно вместе следить за розыгрышами и проверять билеты. И конечно, вместе радоваться победам!
К 9 Мая «Жилищная лотерея» приготовила особый тираж:
— Суперприз — 800 000 000 рублей.
— 10 квартир у моря и тысячи других денежных призов.
— Останется 2 шара, выигрывает каждый второй билет!
Покупайте билеты себе и радуйте близких. Начните праздничный май вместе с «Жилищной лотереей»!
Билеты уже в продаже на сайте stoloto.ru, а также в лотерейных киосках, салонах связи и отделениях Почты России до 17:00 мск воскресенья, 9 мая.
Трансляцию розыгрыша смотрите в понедельник, 10 мая, в программе «У нас выигрывают!» на телеканале НТВ. Начало — в 08:20. Время в вашем регионе может отличаться от указанного. Следите за ТВ-программой.
Денежный эквивалент квартиры у моря — 1 600 000 рублей.
В тексте отображается размер суперприза, актуальный на настоящий момент времени, а не на дату публикации новости.
Фраза «В мае разыграем 50 квартир у моря» указывает на общее количество квартир, разыгрываемых в рамках тиражного предложения в тиражах с № 440 (трансляция 02.05.2021) по 444 (трансляция 30.05.2021) включительно.
Фраза «Суперприз 800 миллионов рублей» указывает на минимальный гарантированный размер средств призового фонда, разыгрываемого в категории «Суперприз» в тиражах с № 440 (трансляция 02.05.2021) по 444 (трансляция 30.05.2021) включительно.
Фраза «Выигрывает каждый второй билет» означает, что вероятность совпадения 30 чисел билета до 88-го хода включительно (при общем количестве чисел в билете, равном 30, и общем количестве шаров в лототроне, равном 90) лежит в диапазоне от 1 к 2,37 до 1 к 2,25. 88-й ход будет проведен (останется 2 шара) в случае, если накопленный суперприз на начало тиража № 380 будет составлять 30 млн руб. или более и в этом тираже не будет выигрышей в категории «Суперприз».