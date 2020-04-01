Эзотерики советуют уничтожать вещь стандартным образом – сжиганием. Самое главное – отойти подальше от дыма и не вдыхать его, при этом читая молитву.

Каждому человеку необходимо знать, что такое подклад и сколько у него разновидностей, а также как избавиться от такой колдовской программы

Большинство людей знакомы с подкладами не по наслышке, но некоторые люди попросту не обращают на них внимание, что может повлечь за собой разные негативные события, о причинах которых не все могут догадаться. Каждому человеку необходимо знать, что такое подклад и сколько у него разновидностей, а также как избавиться от такой колдовской программы.

Что такое подклад и какие существуют виды порч

Подклад – это любая вещь, которая заряжается негативом и направляется на разрушение места или людей, где его подложат. Подклад может влиять на человека даже тогда, когда он не прикасается к нему.

Колдуны могут делать порчи, направленные на разрушение здоровья, семейной жизни, бизнеса и финансов, а также и на смерть. Негативную программу чаще всего создают из мести, зависти, а некоторые таким образом могут передавать свои болезни другому человеку (жертве).

Какие предметы используют для подклада и как найти

Прежде чем начать поиски, следует убедиться в том, есть ли негатив. Определить это можно по своему самочувствию и интересным проявлением в квартире. Если в последнее время появились ссоры, наблюдается ухудшение здоровья, болезни и проблемы с финансами, то необходимо всерьез задуматься. Эзотерики рекомендуют искать не только под кроватью или ковриком, а также и в других местах. Более того, негатив могут «подарить» в качестве подарка или сувенира. Поэтому стоит быть более аккуратными с окружающими и не принимать подарки от малознакомых людей.

Также некоторые «хорошие» люди делают порчу не на конкретного человека, то есть оставляют какую-то вещь на улице для того, чтобы любой человек переступил или взял в руки. Чаще всего такие обряды выполняют, чтобы переложить болезнь.

Предметы для порчи на разрушение семьи в основном имеют колющий характер: иглы, булавки, ножи, ножницы, различные гвозди, причем их вкалывают в двери, стены, а также оставляют под мебелью в уголках.

Опасны также и предметы в виде заколок или расчесок, так как они направлены на проблемы со здоровьем, что обычно сопровождается нарушением сна и депрессией, особенно у представительниц слабого пола. Иногда такие вещи могут нанести сильный вред одному человеку или даже целой семье.

Рассорить пару или близких родственников можно с помощью подклада из зерновых (пшеничка, гречка, например).

Завистницы готовы даже сделать порчу на бесплодие и женские болезни. Для этого необходимо иметь разные нитки, часто с узелками, потому как узелковая магия достаточно сильная.

Подклад в виде мертвых насекомых, а также кости рыбы/птицы кладут под порогом, чтобы состояние жертвы испортилось, а вот перья используют в качестве порчи на кошмары и ночи без сна.

«Тяжелые» порчи, сделанные посредством подклада

С помощью соли некоторые делают рассорки и порчи на физическое здоровье, которые успешно «работают». Соль – это сильный абсорбент разных желаний и энергии. Соль разрешено смешивать с землей, особенно кладбищенской. Но стоит знать, что такая «смесь» приведет к тому, что человек может погибнуть.

Яйцо также является очень сильным подкладом. Используют для того, чтобы отправить человека на тот свет. Но есть одно правило: к этому яйцу запрещено прикасаться, иначе могут быть очень серьезные последствия. Некоторые ведуньи используют вместо яйца яблоко, заговаривают его, чтобы оно отняло у человека красоту, молодость, здоровье (как психическое, так и физическое), а иногда жизнь.

Как избавиться от подклада и не пострадать

В первую очередь, запрещено прикасаться к нему руками. Для этого следует найти перчатки, мусорный или маленький пакет, бумагу. В пакет необходимо сложить все то, от чего нужно избавиться. Далее уничтожить там, где нет людей, подальше от дома.

Стоит помнить о том, что уничтожать следует и те вещи, которые были использованы в борьбе с подкладом.

Эзотерики советуют уничтожать вещь стандартным образом – сжиганием. Самое главное – отойти подальше от дыма и не вдыхать его, при этом читая молитву «Отче наш» (это касается верующих людей). Также можно использовать заговор, который поможет вернуть зло обратно:

«Это пламя костра разрушит всё зло,

Все злое, все плохое уничтожится навсегда

Уходи всё зло туда, откуда пришло.

Огонь, сжигай, зло навсегда уничтожай!

Очисти меня и семью ты мою

Так и будет.»

После заговора нужно отправиться домой. Запрещено вести диалог с кем-либо и оборачиваться. Но этого недостаточно для того, чтобы полностью очиститься от негатива, поэтому лучше всего обратиться к специалисту, который поможет в этом и приведет в порядок энергетику жилища.

Источник: rsute.ru