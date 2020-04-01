Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Кружева находились под запретом, остальные фасоны были сведены к минимализму. Упор делался на практичности и удобстве.

Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы вопрос об эстетике одежды практически не стоял

Женщины времен СССР были настоящими эстетками, причем не предавались красоте нижнего белья: никакого кружева, или рюшек, или прочих изысков. Попросту говоря, они пренебрегали этими буржуйскими штучками.

Собственно, и выбор у советских женщин был небольшим: нижнее белье в пошиве соответствовало духу своего времени. Кружева находились под запретом, остальные фасоны были сведены к минимализму. Упор делался на практичности и удобстве.

Все, что можно было найти на полках магазинов – трусы и майки без излишеств черного, белого и серого цветов, пошитые из хлопка. Исключение представляли только изделия, изготовленные по индивидуальному заказу в ателье. Но никаких кружев.

Исключение из правил

В первые годы Советской власти пошив нижнего белья освоили тресты «Мосбелье»: их продукция высоко ценилась даже за рубежом.

Для пошива нижнего белья эти тресты использовали шелк, а украшали одежду, несмотря на запрет, дорогим кружевом. Продолжалась деятельность трестов очень короткое время – их закрыли. Но вскоре он опять стали функционировать, но обшивали там теперь больше партийную верхушку: рядовым гражданам приходилось довольствоваться тем, что предлагали магазины. И так было до начала войны.

Послевоенные годы

Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы вопрос об эстетике одежды практически не стоял. Белье изготавливали таким же сереньким, причем оно не имело разнообразия в ассортименте.

Когда наступила «оттепель» в отношениях с западными державами, советские женщины впервые увидели и вспомнили, насколько красивыми и женственными могут быть изделия, представляющие нижнее белье. Однако на текстильную промышленность СССР и Запад не повлиял: знай, забивают полки магазинов «серятиной».

Этот момент выгодно использовали спекулянты, которые тайком перекупали импортную модную одежду у иностранцев и перепродавали своим согражданам даже под страхом уголовного преследования.

Только в 1960-х годах появились новые модели бюстгальтеров, которые выглядели более женственно и утонченно. Да и материал на то время уже изменился: нижнее белье стали шить из атласа, заменив им хлопок.

Но еще долгое время легкая промышленность СССР так и не заимствовала у западных коллег практику шитья бюстгальтеров с чашечками (они сегодня являются основными в гардеробе большинства женщин). Советская швейная промышленность довольствовалась только выпуском фасона «пуля», названного так из-за своей «остроносости».

И только на закате огромного государства произошли реальные изменения в гардеробе советских модниц, когда на рынок хлынули товары из Турции, Польши и Германии.

Эти товары, может, и не отличались идеальным качеством, но были гораздо изящнее по внешнему виду и удобными в носке.

Источник: rsute.ru