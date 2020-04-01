01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

21:45 01.04.2020 Фото: rsute.ru
0

Кружева находились под запретом, остальные фасоны были сведены к минимализму. Упор делался на практичности и удобстве.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы вопрос об эстетике одежды практически не стоял

Женщины времен СССР были настоящими эстетками, причем не предавались красоте нижнего белья: никакого кружева, или рюшек, или прочих изысков. Попросту говоря, они пренебрегали  этими буржуйскими штучками.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Собственно, и выбор у советских женщин был небольшим: нижнее белье в пошиве соответствовало духу своего времени. Кружева находились под запретом, остальные фасоны были сведены к минимализму. Упор делался на практичности и удобстве.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Все, что можно было найти на полках магазинов – трусы и майки без излишеств черного, белого и серого цветов, пошитые из хлопка. Исключение представляли только изделия, изготовленные по индивидуальному заказу в ателье. Но никаких кружев.

Исключение из правил

В первые годы Советской власти пошив нижнего белья освоили тресты «Мосбелье»: их продукция высоко ценилась даже за рубежом.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Для пошива нижнего белья эти тресты использовали шелк, а украшали одежду, несмотря на запрет,  дорогим кружевом. Продолжалась деятельность трестов очень короткое время – их закрыли. Но вскоре он опять стали функционировать, но обшивали там теперь больше партийную верхушку: рядовым гражданам приходилось довольствоваться тем, что предлагали магазины. И так было до начала войны.

Послевоенные годы

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы вопрос об эстетике одежды практически не стоял. Белье изготавливали таким же сереньким, причем оно не имело разнообразия в ассортименте.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Когда наступила «оттепель» в отношениях с западными державами, советские женщины впервые увидели и вспомнили, насколько красивыми и женственными могут быть изделия, представляющие нижнее белье. Однако на текстильную промышленность СССР и Запад не повлиял: знай, забивают полки магазинов «серятиной».

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Этот момент выгодно использовали спекулянты, которые тайком перекупали импортную модную одежду у иностранцев и перепродавали своим согражданам даже под страхом уголовного преследования.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Только в 1960-х годах появились новые модели бюстгальтеров, которые выглядели более женственно и утонченно. Да и материал на то время уже изменился: нижнее белье стали шить из атласа, заменив им хлопок.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Но еще долгое время легкая промышленность СССР так и не заимствовала у западных коллег практику шитья бюстгальтеров с чашечками (они сегодня являются основными в гардеробе большинства женщин). Советская швейная промышленность довольствовалась только выпуском фасона «пуля», названного так из-за своей «остроносости».

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

И только на закате огромного государства произошли реальные изменения в гардеробе советских модниц, когда на рынок хлынули товары из Турции, Польши и Германии.

Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века

Эти товары, может, и не отличались идеальным качеством, но были гораздо изящнее по внешнему виду и удобными в носке.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое белье любите? Практичное или красивое?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен