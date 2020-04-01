Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен

Как назвать девочку, чтобы ее имя стало визитной карточкой? Чтобы оно было уникальным, красивым и подарило хорошую судьбу? Мы подобрали самые редкие и мелодичные женские имена.
Женские имена, о которых пойдет речь, встречаются в наше время не так уж часто. Они красивые и редкие. Если назвать девочку таким именем, то оно станет для нее ее визитной карточкой. Оно не слишком режет слух и не вызовет насмешек в школе, при этом сделает свою обладательницу незабываемой и подарит ей благополучную судьбу.
Самые редкие и красивые имена для девочек
Это редкое имя покрыто мраком тайны. Никто не знает, как оно произошло. Но впервые о нем узнали после одноименно оперы Джузеппе Верди. Имя означает «первая дочь» или «вознаграждение». Судьба у девочки с таким именем очень интересная. Она будет обладать сильной интуицией, которая заведет ее в самые укромные уголки Вселенной.
№2 Анита
Такие редкие имена, как это, дарят много преимуществ своим обладательницам. Анита сделает девочку сложной в детстве, но во взрослом возрасте Анита будет всех покорять своим шармом, грациозностью, изысканностью и мудростью.
№3 Василиса
№4 Злата
Такое имя для девочки подарит ей очень хорошую судьбу. Злата — значит, золотая. И это не только о золоте и благосостоянии. Это о качестве ее души, о золотых руках, множестве талантов, об уме и интеллекте, о внутренней доброте и отзывчивости.
№5 Лада
Такие женские имена, как это, встречаются нечасто. Лада — древнее славянское имя, которое принадлежало богине Ладе. Означает оно «жена», «милая», «ладная». Женщина с этим именем становится очень нежной, заботливой, любящей. У нее хорошо складывается судьба, она находит свою отдушину в семье и становится идеальной женой и матерью с счастливой жизнью.
№6 Мелисса
Этим именем девочек называют нечасто, хотя имя очень красивое. Энергетика имени сильная, но женственная. Оно очень древнее. Обычно его связывают с растением мелиссой. На самом же деле, растение так назвали в честь древней нимфы Мелиссы, которая могла исцелять людей и несла добро в их сердца.
Источник: astro.clutch.ua