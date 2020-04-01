Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен

Женские имена, о которых пойдет речь, встречаются в наше время не так уж часто. Они красивые и редкие. Если назвать девочку таким именем, то оно станет для нее ее визитной карточкой.

Редкие имена дарят много преимуществ своим обладательницам

Как назвать девочку, чтобы ее имя стало визитной карточкой? Чтобы оно было уникальным, красивым и подарило хорошую судьбу? Мы подобрали самые редкие и мелодичные женские имена.

Женские имена, о которых пойдет речь, встречаются в наше время не так уж часто. Они красивые и редкие. Если назвать девочку таким именем, то оно станет для нее ее визитной карточкой. Оно не слишком режет слух и не вызовет насмешек в школе, при этом сделает свою обладательницу незабываемой и подарит ей благополучную судьбу.

Самые редкие и красивые имена для девочек



№1 АидаЭто редкое имя покрыто мраком тайны. Никто не знает, как оно произошло. Но впервые о нем узнали после одноименно оперы Джузеппе Верди. Имя означает «первая дочь» или «вознаграждение». Судьба у девочки с таким именем очень интересная. Она будет обладать сильной интуицией, которая заведет ее в самые укромные уголки Вселенной.

№2 Анита

Такие редкие имена, как это, дарят много преимуществ своим обладательницам. Анита сделает девочку сложной в детстве, но во взрослом возрасте Анита будет всех покорять своим шармом, грациозностью, изысканностью и мудростью.

№3 Василиса



Об этом имени давно забыли. Но на Руси оно было очень популярным. Василиса — это имя царицы, имя властительницы. Оно так и означает «царственная». Есть еще такой вариант имени — Василена. Девочка с таким именем будет очень очаровательной, а по жизни у нее все обстоятельства будут удачными.

№4 Злата

Такое имя для девочки подарит ей очень хорошую судьбу. Злата — значит, золотая. И это не только о золоте и благосостоянии. Это о качестве ее души, о золотых руках, множестве талантов, об уме и интеллекте, о внутренней доброте и отзывчивости.

№5 Лада

Такие женские имена, как это, встречаются нечасто. Лада — древнее славянское имя, которое принадлежало богине Ладе. Означает оно «жена», «милая», «ладная». Женщина с этим именем становится очень нежной, заботливой, любящей. У нее хорошо складывается судьба, она находит свою отдушину в семье и становится идеальной женой и матерью с счастливой жизнью.

№6 Мелисса

Этим именем девочек называют нечасто, хотя имя очень красивое. Энергетика имени сильная, но женственная. Оно очень древнее. Обычно его связывают с растением мелиссой. На самом же деле, растение так назвали в честь древней нимфы Мелиссы, которая могла исцелять людей и несла добро в их сердца.

Источник: astro.clutch.ua