01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен

21:35 01.04.2020 Фото: pixabay.com
0

Женские имена, о которых пойдет речь, встречаются в наше время не так уж часто. Они красивые и редкие. Если назвать девочку таким именем, то оно станет для нее ее визитной карточкой.

Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
Редкие имена дарят много преимуществ своим обладательницам

Как назвать девочку, чтобы ее имя стало визитной карточкой? Чтобы оно было уникальным, красивым и подарило хорошую судьбу? Мы подобрали самые редкие и мелодичные женские имена.
Женские имена, о которых пойдет речь, встречаются в наше время не так уж часто. Они красивые и редкие. Если назвать девочку таким именем, то оно станет для нее ее визитной карточкой. Оно не слишком режет слух и не вызовет насмешек в школе, при этом сделает свою обладательницу незабываемой и подарит ей благополучную судьбу.

Самые редкие и красивые имена для девочек

№1 Аида
Это редкое имя покрыто мраком тайны. Никто не знает, как оно произошло. Но впервые о нем узнали после одноименно оперы Джузеппе Верди. Имя означает «первая дочь» или «вознаграждение». Судьба у девочки с таким именем очень интересная. Она будет обладать сильной интуицией, которая заведет ее в самые укромные уголки Вселенной.

№2 Анита
Такие редкие имена, как это, дарят много преимуществ своим обладательницам. Анита сделает девочку сложной в детстве, но во взрослом возрасте Анита будет всех покорять своим шармом, грациозностью, изысканностью и мудростью.

№3 Василиса

Об этом имени давно забыли. Но на Руси оно было очень популярным. Василиса — это имя царицы, имя властительницы. Оно так и означает «царственная». Есть еще такой вариант имени — Василена. Девочка с таким именем будет очень очаровательной, а по жизни у нее все обстоятельства будут удачными.

№4 Злата
Такое имя для девочки подарит ей очень хорошую судьбу. Злата — значит, золотая. И это не только о золоте и благосостоянии. Это о качестве ее души, о золотых руках, множестве талантов, об уме и интеллекте, о внутренней доброте и отзывчивости.

№5 Лада
Такие женские имена, как это, встречаются нечасто. Лада — древнее славянское имя, которое принадлежало богине Ладе. Означает оно «жена», «милая», «ладная». Женщина с этим именем становится очень нежной, заботливой, любящей. У нее хорошо складывается судьба, она находит свою отдушину в семье и становится идеальной женой и матерью с счастливой жизнью.

№6 Мелисса
Этим именем девочек называют нечасто, хотя имя очень красивое. Энергетика имени сильная, но женственная. Оно очень древнее. Обычно его связывают с растением мелиссой. На самом же деле, растение так назвали в честь древней нимфы Мелиссы, которая могла исцелять людей и несла добро в их сердца.

Источник: astro.clutch.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Каким именем назвали бы дочку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДоложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
22:21 01-04-2020
Доложат мэру о нарушителях карантина по коронавирусу в Бердске полиция и Росгвардия 2 апреля
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
22:08 01-04-2020
Благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на апрель 2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
21:58 01-04-2020
Поместили в обсерватор с подозрением на COVID-19 прилетевших из Таиланда 190 туристов в Новосибирск
Что такое подклад и какие существуют виды порч
21:50 01-04-2020
Что такое подклад и какие существуют виды порч
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
21:45 01-04-2020
Сексуальность в СССР: Нижнее белье прошлого века
БердскНе стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
21:43 01-04-2020
Не стучите на соседей: Но при подозрении на нарушение режима самоизоляции в Бердске звоните 112
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции? 1
21:43 01-04-2020
Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?
БердскПродлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
21:40 01-04-2020
Продлят учебный год из-за коронавируса в Бердске
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
21:37 01-04-2020
Когда “страшная болезнь” покинет Россию, рассказала провидица Ванга
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен
21:35 01-04-2020
Как назвать дочку: 6 самых благозвучных и красивых женских имен