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Разрешить работать во время самоизоляции просят застройщики власть Новосибирской области

16:45 01.04.2020 Фото: РИА Новости
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При этом власти не исключают продления режима самоизоляции, это решение будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Разрешить работать во время самоизоляции просят застройщики власть Новосибирской области
Застройщики не хотят останавливать ввод жилья

Руководители новосибирских стройкомпаний 30 и 31 марта получили письмо за подписью начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева (есть в распоряжении редакции). В письме Кондратьев просит временно до 5 апреля приостановить «все возможные строительно-монтажные работы на вверенных объектах».

По нормативам, в соответствии с рекомендациями Минтруда и соцзащиты РФ, действие Указа об установлении нерабочих дней не распространяется на работников строительных организаций. К этому же перечню относятся процессы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям.

При этом власти не исключают продления режима самоизоляции, это решение будет приниматься с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Строительная отрасль — одна из важнейших в Новосибирске, объем ввода жилья в городе много лет является самым высоким в Сибири. Плюс отрасль обладает мультипликативным эффектом и дает работу тысячам других компаний.

«Сейчас между застройщиками обсуждается инициатива по согласованию с властью организации работы на стройплощадках, может в менее людном режиме, — рассказал РБК Новосибирск генеральный директор Группы компаний «Мета» Владимир Мартыненков. — Я считаю, что это должно быть также в интересах властей, ведь неработающие строители — это потенциальная социальная напряженность».

По своим объектам Мартыненков подчеркнул, что квартиры дольщикам передадут вовремя даже в случае отказа властей и продления режима самоизоляции.

«Понятно, что ситуация очень тяжелая, но я не думаю, что остановка работы на одну неделю сильно повлияет на работу с дольщиками и банками. Нам нужно сейчас найти ту золотую середину, при которой мы должны обеспечить безопасность граждан и сохранить строительный бизнес. Сейчас бизнес и государство должно понимать друг друга. Я думаю, что и строительный бизнес поймет и приостановит свою деятельность», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат.

27 марта профильный вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал региональные власти контролировать процесс жилищного строительства на местах, чтобы не допустить его спада в условиях ухудшения экономической ситуации в стране.

«Главам регионов необходимо в ручном режиме проанализировать ситуацию и понять, как они могут помочь отрасли, — отметил Марат Хуснуллин.— Ни в коем случае нельзя допустить снижения темпов ввода недвижимости», — подчеркнул он.

Источник: РБК

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