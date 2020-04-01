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Фейк о раздаче наборов для борьбы с коронавирсуом опровергла мэрия Новосибирска

18:50 01.04.2020 Фото: Википедии
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Авторы рассылки уверяют, что их можно получить по прописке в администрации Октябрьского района. Ранее неизвестные разносили по соцсетям ложную информацию о блокпостах в Болотном и вертолётах-дезинфекторах.

Фейк о раздаче наборов для борьбы с коронавирсуом опровергла мэрия Новосибирска
Не верить фейковым новостям призывают власти в Новосибирской области

На фоне страха перед эпидемией в Новосибирске множатся слухи о коронавирусе. Очередной фейк — наборы для профилактики, которые якобы выдают городские власти.

Мэрия Новосибирска просит не верить сообщениям о «наборах для борьбы с коронавирусом», которые сейчас ходят по мессенджерам. Авторы рассылки уверяют, что их можно получить по прописке в администрации Октябрьского района.

«Информация не соответствует действительности», — подчеркнули в муниципалитете.

-Внимание! В телефонных мессенджерах распространяется сообщение о выдаче «наборов для борьбы с коронавирусом», которые можно получить по прописке в администрации Октябрьского района. Информация не соответствует действительности.

Просьба к журналистам — дайте опровержение этой информации, напомните горожанам о том, что в Новосибирске круглосуточно работает телефон Городской социальной справочной службы: 375-87-87. Вопросы о мерах поддержки и о помощи, которую оказывают пожилым и маломобильным волонтеры, можно задать по указанному телефону, — говорится в сообщении.

Ранее неизвестные разносили по соцсетям ложную информацию о двух заражённых COVID-19 медиках, блокпостах в Болотном и вертолётах-дезинфекторах.

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