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Завели уголовное дело на кальянную «Феромон» за обслуживание клиентов в запрещенное карантином время в Петербурге

20:15 01.04.2020 Фото: Википедии
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Контору закрыл Роспотребнадзор как угрожающую жизни и здоровью людей. Но и после этого кальянная продолжала работать и принимать посетителей. Теперь дело расследует Следственный комитет.

Завели уголовное дело на кальянную Феромон за обслуживание клиентов в запрещенное карантином время в Петербурге
Питерская кальянная под запретом

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг предприятием общепита, не отвечающих требованиям безопасности, в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1апреля сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу по материалам ГУ МВД России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным следствия, 30 марта 2020 года сотрудниками Роспотребнадзора было выявлен факт оказания ООО «Юпитер», расположенном в помещении кальянной «ФЕРОМОН» («FEROMON») в доме по улице Кораблестроителей, в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также постановления правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» услуг общественного питания и курения с использованием кальянов потребителям.

В связи с этим было возбуждено дело об административном правонарушении, а указанная деятельность данной коммерческой структуры временно запрещена как угрожающая жизни и здоровью людей.

Однако ООО «Юпитер» продолжило оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вплоть до 16 часов 31 марта 2020 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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