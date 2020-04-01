Жарят шашлыки при строгой самоизоляции на улице жители Бердска

Мангал установили в роще между домом №2 на ул. Лунной и школой №11. Полиция пресечет нарушения карантинного режима.

Россияне не могут жарить шашлыки и курить на балконах

Вечером сегодня, 1 апреля в «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы, что недалеко от дома №2 на ул. Лунной жарят шашлыки. По словам позвонивших, вызвали полицию.

Как известно, с 31 марта по 5 апреля включительно в Бердске объявлен режим строгой самоизоляции, запрещено выходить на улицу без особой надобности — в магазин, аптеку или прогулять собаку. И тем более запрещены «массовые мероприятия», к которым можно отнести организацию пикников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские полицейские имеют право пресекать нарушения общественного порядка, в том числе связанные с карантином.

Видимо, кто-то из бердчан воспринимает карантинную неделю, как дополнительные выходные, которые можно провести не в домашней изоляции,а на улице с шашлыками.