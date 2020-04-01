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Жарят шашлыки при строгой самоизоляции на улице жители Бердска

21:10 01.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
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Мангал установили в роще между домом №2 на ул. Лунной и школой №11. Полиция пресечет нарушения карантинного режима.

Жарят шашлыки при строгой самоизоляции на улице жители Бердска
Россияне не могут жарить шашлыки и курить на балконах

Вечером сегодня, 1 апреля в «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы, что недалеко от дома №2 на ул. Лунной жарят шашлыки. По словам позвонивших, вызвали полицию.

Как известно, с 31 марта по 5 апреля включительно в Бердске объявлен режим строгой самоизоляции, запрещено выходить на улицу без особой надобности — в магазин, аптеку или прогулять собаку. И тем более запрещены «массовые мероприятия», к которым можно отнести организацию пикников.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердские полицейские имеют право пресекать нарушения общественного порядка, в том числе связанные с карантином.

Видимо, кто-то из бердчан воспринимает карантинную неделю, как дополнительные выходные, которые можно провести не в домашней изоляции,а на улице с шашлыками.

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От редакции

Чем занимаетесь на карантине?

неной, 01 апреля 2020 21:29
А в чем нарушение?
Не завидуйте. Сходите в мясной(там шикарный шашлык), купите и не ближе 2-х метров к первым, располагайтесь.

Нет запрета на нахождение на улице и на готовку шашлыка.
Аноним, 01 апреля 2020 21:54
Всё верно,завидуйте молча.

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