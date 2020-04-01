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Все раздражает: Как не возненавидеть друг друга в замкнутом пространстве во время самоизоляции?

21:43 01.04.2020 Фото: /www.pexels.com
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Психологи считают, что большую помощь в преодолении создавшихся проблем может оказать интернет. Члены семьи, как правило, оставляют в покое тех, кто сидит за компьютером, и это дает им возможность уделить время самому себе и расслабиться.


Ощущение опасности, беспокойство, скука — образ жизни многих людей в Венгрии резко изменился из-за пандемии коронавируса. Они вынуждены оставаться дома: одни подчиняясь предписанию самоизолироваться — другие потому, что и сами слишком боятся выходить на улицу.

Дни стали похожи один на другой; это сказывается на отношениях проводящих много времени вместе в замкнутом помещении людей. Многие находятся ещё и в состоянии стресса из-за новостей о растущем ежедневно числе заразившихся и умерших.

Те, кто живет один, могут оказаться в полной изоляции, и их станут навещать мрачные мысли, от которых недалеко и до депрессии. Но, как предупреждает психолог Вера Шароди, семейных людей также подстерегает опасность:

«Проблема в том, что они не могут организовать свои мысли и чувства, потому что постоянно находятся в компании других людей. Многие в таких условиях становятся все более и более раздражительными».

Психологи считают, что большую помощь в преодолении создавшихся проблем может оказать интернет. Члены семьи, как правило, оставляют в покое тех, кто сидит за компьютером, и это дает им возможность уделить время самому себе и расслабиться. А одинокие, наоборот, могут найти себе компанию в интернете. Также очень важно быть честным с самим собой.

«Надо принять, что зачастую нас раздражает не то, что наш партнёр делал или делал уже много раз в прошлом, всего неделю назад. На самом деле наше беспокойство может быть вызвано опасением заразиться коронавирусом. Люди нервничают, потому что боятся потерять работу. Нервничают, потому что беспокоятся о том, что дети пропускают занятия, и что они не смогут потом восполнить пробел и хорошо учиться, когда вернутся в школу».

Для тех, кто живёт в собственном доме с хоть небольшим, но участком, переносить карантин легче, чем тем, кто живёт в мнрогоквартирных зданиях. У их жителей может возникнуть ощущение, что они оказались в ловушке. Но некоторые пытаются увидеть положительные стороны и в этой необычной ситуации.

_»Наша семья — это два человека: моя жена и я. Нам нравится проводить время вместе, поэтому с этой точки зрения никаких проблем для нас нет. Мы наслаждаемся предоставившейся возможностью обедать вместе каждый день, а не только по выходным. Если мы хотим что-то сказать друг другу — то можем сделать это напрямую, а не по телефону» , _- рассказывает менеджер Адам Домокош.

Но и о тех, кто плохо переносит создавшуюся ситуацию, в Венгрии стараются не забывать. Более 200 психологов и психиатров добровольно предлагают бесплатную помощь тем, кто не может сам справиться со своим эмоциональным состоянием в условиях пандемии и карантина.

Источник: https://ru.euronews.com

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Аноним, 01 апреля 2020 21:58
НВР:
Совместные занятия, сон, чтение.
Можно поиграть в настольные игры.
Принцип: " как хотите, чтобы люди поступали с вами так и вы поступайте с ними" срабатывает всегда.

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