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Сухой закон. Ограничили продажу алкоголя два региона России из-за коронавируса

08:30 02.04.2020 Фото: pixabay.com
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Ограничения в Башкирии и Хакасии будут действовать до 13 апреля.

Сухой закон. Ограничили продажу алкоголя два региона России из за коронавируса
Алкоголь перестанут продавать после 18 часов.

Жители Башкортостана смогут покупать спиртные напитки с 10:00 до 18:00. В Хакасии ввели куда более строгие ограничения, здесь алкоголь можно будет приобрести с 10:00 до 15:00
В Хакасии и Башкортостане решили ввести ограничения на продажу алкоголя на фоне распространения коронавируса COVID-19. Об этом главы республик сообщили на своих страницах во «ВКонтакте».

По словам главы Хакасии Валентина Коновалова, ограничения будут введены со 2 апреля. «Продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00 (по местному времени)», — отметил он.

Коновалов добавил, что нарушителям нововведений грозят «санкции согласно действующему законодательству». На какой срок вводятся эти ограничения, он не указал.

В свою очередь, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ограничения на продажу алкогольной продукции начнут действовать уже с сегодняшнего дня. «Вводим запрет продажи алкоголя с 10:00 до 18:00 (по местному времени) на всей территории республики, включая пивные, кафе и рестораны», — заявил он.

Эти ограничения будут действовать до 13 апреля. Одновременно с этим, как отметил глава республики, усиливаются меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.

По мнению Хабирова, вечерние походы за спиртным ничем хорошим для жителей региона в нынешней ситуации закончиться не могут. «Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», — заключил он.

Источник: РБК

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От редакции

Правильная мера?

Аноним, 02 апреля 2020 08:58
Это мера называется лизнуть. Днём будут бухать до вечера и в отруб. Не мешают делать дела серьёзным пацанам.
Аноним, 02 апреля 2020 09:34
Браво два региона, у остальных только бабосики в голове, а на людей ......

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