БМЗ сервис: Помогаем сохранить добрую память о близких

Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности в «БМЗ-Сервис».

Помощь в организации похорон в БМЗ -сервис «БМЗ-Сервис» предлагает следующие услуги: БЛАГОУСТРОЙСТВО И КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ. Гранит, мрамор, тротуарная плитка. Выполнение индивидуальных проектов. Памятники, монументы, склепы. Изделия из камня Изделия из камня, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности.я, ковка, могильные ограды, столы, лавки, вазы, принадлежности. Профессиональный монтаж памятников и изделий. Посадка деревьев и кустарников. Помощь в организации похорон. Консультации. СПЕЦИАЛЬНАЯ подготовка места для захоронения!!! Источник: Раздел «БМЗ сервис» на сайте Весь Бердск

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