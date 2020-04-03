Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

Для того чтобы пошить модную, а главное защитную маску собственноручно, стоит выделить приблизительно час времени. Если у человека есть швейная машина, то времени понадобится меньше вполовину.

Выкройки маски для лица из ткани можно изготовить сидя дома. Так как сейчас всю страну оккупировал коронавирус, многие люди не выходят из дому без надобности. Для того чтобы сходить в магазин, нужно обязательно одевать маску. Не во всех аптеках можно купить маску, поэтому проще пошить ее самостоятельно, не выходя из дому.

Выкройка маски для лица своими руками

Для того чтобы пошить модную, а главное защитную маску собственноручно, стоит выделить приблизительно час времени. Если у человека есть швейная машина, то времени понадобится меньше вполовину.

Для пошива маски следует взять ткань размером 30 на 30 см. Она может быть любой расцветки, от черной до цветной. Затем взять резинку длиной 20 см. Нужно перенести линии выкройки маски на ткань. Вырезать выкройку. Это будет считаться, что половина маски готова. Для того чтобы получить целую маску, нужно выкройку приложить к ткани, но сложенной вдвое. Приложить выкройку на ткань и обвести. Но стоит не забыть о припуске для шитья. Вырезать вторую часть. Не важно, каким цветом будет вторая часть, то есть одна часть внешняя, вторая – внутренняя. Затем сшить 2 части маски. Также следует прошить ту часть, где будет резинка. Не страшно, если нет швейной машинки, ведь можно пошить все вручную. Может, получится не очень аккуратно, но ничего – это же первый раз.

Важно, что такой маски не будет больше у других. Считается, что только ленивый человек не создал себе оригинальную, но в то же время защитную маску для лица. Даже звезды и артисты начали появляться на публике в модных масках.

Как быстро и легко сделать тканевую маску в домашних условиях

Для того чтобы изготовить маску, стоит подготовить некоторые материалы и инструменты:

линейка;

резинка (желательно тонкая);

ткань двух цветов;

мелок;

нитки в тон;

швейная машина, если нет – не беда;

утюг;

булавки;

ножницы.

Для начала следует выкроить заготовку из ткани. Одна деталь размером 20 на 36, вторая – 4,5 на 10 см. Осталось отмерять резинку 7 см и отрезать две штуки. Взять большую деталь, сложить ее пополам лицевой стороной внутрь. Сшить края по стороне 20 см, но нужно не забыть оставить припуск 7 мм.

После проделанной процедуры стоит вывернуть сшитую ткань на лицевую сторону и расправить пропуски, обязательно проутюжить. Так же стоит заложить складочки, чтобы их сделать нужно разложить ткань таким образом, чтобы срезы находились по бокам, а строчка осталась внизу. От низа следует линейкой отмерять 3,8 см, затем поставить метку мелком и провести горизонталь. Отмерять черту вверх 2,5 см и провести вторую черту.

Как только это выполнено, следует закладывать складки и закрепить их по краям маски булавками. По этим ориентирам нужно продолжить делать вторую и третью складочки, потом прострочить, закрепляя строчками сформировавшиеся заломы.

Следующий этап – это прикалывание резинки к краешкам маски. Благодаря коротким строчкам можно закрепить резинку. Отделочные полоски нужно сложить вдоль изнаночной стороны внутрь и потом заутюжить. Поместить полоску поверх тесьмы так, чтобы срезы совпали. Закрепить булавками. Если необходимо, то срезать низ полоски, оставить 1,5 см и снова закрепить. Сделать строчку в 7 мм от края, с обязательными закрепками.

Завернуть в другую сторону и зафиксировать, пристрочить. Затем отстрочить с противоположной стороны полосочки. Как только данная задача будет выполнена, следует проделать такое же со второй полоской. И все, маска готова.

Источник: rsute.ru