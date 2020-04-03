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Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

22:30 03.04.2020 Фото: rsute.ru
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Для того чтобы пошить модную, а главное защитную маску собственноручно, стоит выделить приблизительно час времени. Если у человека есть швейная машина, то времени понадобится меньше вполовину.

Выкройки маски для лица из ткани можно изготовить сидя дома. Так как сейчас всю страну оккупировал коронавирус, многие люди не выходят из дому без надобности. Для того чтобы сходить в магазин, нужно обязательно одевать маску. Не во всех аптеках можно купить маску, поэтому проще пошить ее самостоятельно, не выходя из дому.

Выкройка маски для лица своими руками

Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

Для того чтобы пошить модную, а главное защитную маску собственноручно, стоит выделить приблизительно час времени. Если у человека есть швейная машина, то времени понадобится меньше вполовину.

  1. Для пошива маски следует взять ткань размером 30 на 30 см. Она может быть любой расцветки, от черной до цветной.
  2. Затем взять резинку длиной 20 см.
  3. Нужно перенести линии выкройки маски на ткань.
  4. Вырезать выкройку. Это будет считаться, что половина маски готова. Для того чтобы получить целую маску, нужно выкройку приложить к ткани, но сложенной вдвое. Приложить выкройку на ткань и обвести. Но стоит не забыть о припуске для шитья.
  5. Вырезать вторую часть. Не важно, каким цветом будет вторая часть, то есть одна часть внешняя, вторая – внутренняя.
  6. Затем сшить 2 части маски. Также следует прошить ту часть, где будет резинка. Не страшно, если нет швейной машинки, ведь можно пошить все вручную. Может, получится не очень аккуратно, но ничего – это же первый раз.

Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

Важно, что такой маски не будет больше у других. Считается, что только ленивый человек не создал себе оригинальную, но в то же время защитную маску для лица. Даже звезды и артисты начали появляться на публике в модных масках.

Как быстро и легко сделать тканевую маску в домашних условиях

Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

Для того чтобы изготовить маску, стоит подготовить некоторые материалы и инструменты:

  • линейка;
  • резинка (желательно тонкая);
  • ткань двух цветов;
  • мелок;
  • нитки в тон;
  • швейная машина, если нет – не беда;
  • утюг;
  • булавки;
  • ножницы.

Для начала следует выкроить заготовку из ткани. Одна деталь размером 20 на 36, вторая – 4,5 на 10 см. Осталось отмерять резинку 7 см и отрезать две штуки. Взять большую деталь, сложить ее пополам лицевой стороной внутрь. Сшить края по стороне 20 см, но нужно не забыть оставить припуск 7 мм.

Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

После проделанной процедуры стоит вывернуть сшитую ткань на лицевую сторону и расправить пропуски, обязательно проутюжить. Так же стоит заложить складочки, чтобы их сделать нужно разложить ткань таким образом, чтобы срезы находились по бокам, а строчка осталась внизу. От низа следует линейкой отмерять 3,8 см, затем поставить метку мелком и провести горизонталь. Отмерять черту вверх 2,5 см и провести вторую черту.

Как только это выполнено, следует закладывать складки и закрепить их по краям маски булавками. По этим ориентирам нужно продолжить делать вторую и третью складочки, потом прострочить, закрепляя строчками сформировавшиеся заломы.

Простой способ изготовления маски для лица с выкройкой, справится даже ребенок

Следующий этап – это прикалывание резинки к краешкам маски. Благодаря коротким строчкам можно закрепить резинку. Отделочные полоски нужно сложить вдоль изнаночной стороны внутрь и потом заутюжить. Поместить полоску поверх тесьмы так, чтобы срезы совпали. Закрепить булавками. Если необходимо, то срезать низ полоски, оставить 1,5 см и снова закрепить. Сделать строчку в 7 мм от края, с обязательными закрепками.

Завернуть в другую сторону и зафиксировать, пристрочить. Затем отстрочить с противоположной стороны полосочки. Как только данная задача будет выполнена, следует проделать такое же со второй полоской. И все, маска готова.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Будете шить маски или успели запастись одноразовыми?

Аноним, 01 апреля 2020 21:25
НВР:
Буду шить т.к.в прошлом я мед.работник и помню как мы сами шили и стерилизовали свои маски в хирургии.Все было оk
Ирина, 01 апреля 2020 23:56
Нам выдали на работе,гламурные. Так что мы в тренде.
Аноним, 02 апреля 2020 00:22
НВР:
Пошила вже 30 штук
Аноним, 02 апреля 2020 15:49
Украина, что ли? :)
Аноним, 02 апреля 2020 00:40
НВР:
Буду шить!
Аноним, 02 апреля 2020 01:10
НВР:
Уже сшила
Аноним, 02 апреля 2020 08:11
НВР:
Буду шить
Аноним, 02 апреля 2020 08:55
НВР:
Надо шить, это не трудно, всё-же какая-то надежда...
Аноним, 02 апреля 2020 09:54
НВР:
Да я шью маски.
Аноним, 02 апреля 2020 10:40
НВР:
Уже нашила
Аноним, 02 апреля 2020 10:42
НВР:
Шьем на заказ
Аноним, 02 апреля 2020 11:05
НВР:уже сшили.
Аноним, 02 апреля 2020 11:09
НВР:
шьем сами,все разные,в зависимости от типа и цвета одежды
Аноним, 02 апреля 2020 11:15
НВР:
Сшила маски сама
Аноним, 02 апреля 2020 11:19
Очень сложно и не понятно описание ужасно!?!!!
Аноним, 02 апреля 2020 11:46
НВР:
Шью:)
Аноним, 02 апреля 2020 12:01
НВР:
Шью, в аптеках нет
Аноним, 02 апреля 2020 12:23
НВР:
Буду шить сама.
Аноним, 02 апреля 2020 12:51
НВР:
Да,и запаслись и нашили....
Аноним, 02 апреля 2020 13:27
НВР:
Уже сшила 2 но никуда не хожу.
Аноним, 02 апреля 2020 13:28
Уже сшила штук 40НВР:
Аноним, 02 апреля 2020 14:27
НВР:
Буду шить,все маски в Америку уехали
Аноним, 02 апреля 2020 15:47
Шей, шей. Но молча и не причитая. Халявы не будет.
Елена, 02 апреля 2020 14:31
Наше Правительство всем помогает ,а мы сами кто как может справляемся!!
Аноним, 02 апреля 2020 15:37
НВР:
Будем
Аноним, 02 апреля 2020 16:21
Пока есть одноразовые
Аноним, 03 апреля 2020 12:46
Спасибо за совет
Аноним, 03 апреля 2020 15:50
Складки для формы или для накопления там вируса?
Аноним, 03 апреля 2020 23:10
Пипец жёниным купальникам...

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