РПЦ закроет храмы. Если потребуют региональные власти

Губернатор Травников разрешил верующим ходить в церкви

Русская православная церковь (РПЦ) готова закрыть храмы для верующих в стране, если этого потребуют региональные власти по эпидемиологическим соображениям, заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет РИА Новости.

«Мы не закрываем храмы для верующих, за исключением тех регионов, где этого могут потребовать власти по эпидемиологическим соображениям. В таких регионах богослужения будут совершаться все равно, но при закрытых дверях, то есть ограниченным количеством священнослужителей с участием, может быть, нескольких работников храма и с возможностью — там, где это возможно — трансляции богослужений», — заявил иерарх в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что «самое главное сейчас — это сохранить жизнь людей, поэтому в каждой епархии, в каждом приходе принимаются соответствующие меры».



«И там, где, например, возможно участие верующих в богослужении, в храме делается соответствующая разметка. Люди ставятся на расстоянии полтора-два метра один от другого, а, соответственно, те, кто не вместились в храм, они будут молиться на улице, стоя тоже на размеченных местах», — добавил иерарх.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались.