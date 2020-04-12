Заговоры и ритуалы на богатство, здоровье и удачу в Вербное воскресенье 2020

Веточки вербы нельзя просто так выкидывать. Это считается грехом. Лучше вербу засушить и поставить около икон в какой-нибудь вазочке, тем самым год от года собирать защитный «букет». Она будет защищать дом и домочадцев от колдовства.

Не рассказывайте людям о заговоре, если к ним это не имеет прямого отношения

Праздник Вербного Воскресенья берет свое начало еще с 10 века. Это день, когда Господь входит в Иерусалим. Люди города встречали его с ветвями пальмы в руках. В наших краях нет пальм, поэтому их ветви заменили на ветви ивы и вербы. В этот праздный день существует много обычаев и ритуалов, а еще эффективно заговаривать. Какие бывают заговоры на вербное воскресенье?

Прежде чем, выбрать заговоры и обряды на Вербное Воскресенье сначала ознакомьтесь с общими правилами их проведения:

Если вы желаете, чтобы в вашей жизни чего-то прибавилось – здоровья, денег, любви, то заговор и обряд нужно проводить в период растущей луны.



Если же вы хотите от чего-то избавиться, и это прописано в тексте, то заговор на Вербное Воскресенье нужно проводить в период убывающей луны.Очень важно верить в то, что вы делаете, это самое важное правило. Чем больше ваша вера, тем больший эффект будет от заговора.Не рассказывайте людям о заговоре, если к ним это не имеет прямого отношения. Болтая языком, вы разбалтываете силу заговора. Не рассказывайте и если с вами приключились хорошие приметы.Если у вас часто болит голова, то нужно взять с головы несколько волос, бросить их в водичку и произнести такие слова:«Водичка-водичка, хорошо тебе в земле темной, вот и иди туда вместе с моей головушкой больной, а мне оставь здоровую».

Когда вы вернетесь из храма с вербной веточкой, то обязательно легко стегните ней по спине того, кого вы искренне хотите видеть здоровым. Считается, что эти обычаи добавят иммунных сил человеку.

Если женщина страдает бесплодием, то традиции этого праздника говорят о том, что нужно приготовить отвар из пушистых почек вербы. Его нужно пить по три-четыре глотка, в течение трех-четырех дней по утрам и при этом читают такие слова:

«Почки вербы святой сильные, своей силой очистят мой организм, подарят мне здоровье, да здоровье такое, что ребеночка вскоре рожу. Аминь».

Ритуал нужно делать на растущую луну. Помимо этого читайте на неделе молитвы, посвященные Богородице.

Если хотите укрепить здоровье, то нужно сжевать по три-четыре почки вербы на пустой желудок и выпить потом святой воды, после читают такой текст:



«Святой Павел вербой машет да от меня все болезни отгоняет. После Вербного Воскресенья ни одна хворь ко мне не пристанет».

Есть несколько простых ритуалов, которые вы можете выполнить на Вербное Воскресенье. Во-первых, «пустить» освященную вербу на воду. Веточка уплывет — добро и достаток «приплывут» в дом. Сжигание освященной веточки вербы защищает дом от пожара. А освященная веточка, воткнутая в крышу дома (можно прикрепить ее и в верхней угловой части потолка) станет оберегом вашего здоровья и душевного спокойствия. Если же вы хотите пожелать человеку добра и удачи, легонько хлестните его веточкой вербы. В этот праздник лучшего благословения не найти.

В день Вербного воскресенья принято не только выполнять ритуалы, но и заговаривать. Если вы хотите улучшить здоровье и избавиться от головных болей, за день до праздника расчешите волосы, опустите пару волосинок в воду и полейте ей вербу. Болезни уйдут в землю вместе с водой.

Также с помощью заговора на вербу можно привлечь деньги. Накануне праздника, в Лазареву субботу, возьмите в левую руку веточку вербы, а правой перекреститесь и прочитайте «Отче наш». Затем попросите Всевышнего избавить вас от финансовых проблем и послать в ваш дом достаток. Заговоренную веточку надо обязательно в воскресенье освятить в церкви.

Верили также, что верба уберегает от водяного. Старинные травники советуют: «Вербину хто носит на себе, к тому ж добро». Вербу надо выкопать до солнца имея в руках золото, обвить платком шелковым, и носить при себе — «Аще ли будет (тот человек) на войне или на суде, то переможет всех неприятелей».

Для защиты дома от грозы, нечисти, ветки вербы втыкают в стены, двери, потолок, крышу, под окнами, под стреху, хранят в красном углу, выбрасывают на улицу, вешают на дерево; при сильном ветре затыкают их на крыше или жгут в печи.

Веточки вербы нельзя просто так выкидывать. Это считается грехом. Лучше вербу засушить и поставить около икон в какой-нибудь вазочке, тем самым год от года собирать защитный «букет». Она будет защищать дом и домочадцев от колдовства. Ею можно обмести стены дома, а также подмести пол, а после уборки закопать возле дома со словами:

«Прими, земля, обратно дары твои. Благодарю».

Если у вас сохранились прошлогодние ветки, то прежде чем идти за новыми, обязательно сожгите их: целый год они «оттягивали» на себя ваши беды и болезни. Когда они будут гореть, скажите тихонько:

«Верба-вербушка, забери бедушки!»

Ветками вербы окуривали больной скот, их втыкали по углам поля, чтобы сберечь посевы, опоясывались во время земельных работ, чтобы не болела спина, их клали на голову от головных болей, пасечники втыкали вербные ветви вокруг пасеки, чтобы хорошо роились пчелы.

Магической силой обладают и почки освященной вербы. Например, их ели, чтобы вылечиться от бесплодия и от многих других болезней.

Почки вербы запекали в хлеб и кормили им скот, чтобы обеспечить хороший приплод и защитить животных от сглаза и порчи. При этом на испеченный хлеб нужно наговорить 3 раза заговор:

«Не я даю, а тальник.

Как тальник не сохнет,



так и вы, мои Богом данные скотинки,не сохните.Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу необходимо сделать следующее. Утром, на Вербное воскресенье, необходимо повернуться лицом к Солнцу, сложить руки на солнечном сплетении и проговорить с закрытыми глазами: «Чтобы всегда было так, как я хочу». После этого, нужно перекреститься три раза и пойти в церковь. В момент возвращения домой из храма нужно говорить следующее: «Чтоб такое святое настроение каждый день было, чтобы удача была, как в этот день».

Встречая людей по пути из церкви необходимо говорить: «Всем удача, мне удача». Вечером, перед тем, как уснуть, можно произнести такие слова: «Та любовь, что есть во мне, не отнять ее у меня. Чтоб эта любовь каждый мой день удачным делала». Это поможет привлечь в дом успех и благосостояние во всех делах. Кроме этого, если на Вербное воскресенье первым из церкви встретить мужчину, то это сулит счастье.

Привлекаем в свою жизнь любовь. Не обходит Вербное Воскресенье и тему любви. Вот заговоры, которые помогут сохранить тепло в паре или привлечь в свою жизнь любовь в принципе.

Можно сотворить приворот на вербную ветку. Возьмите в руки веточку вербы и скажите такие слова:

«Милый будет любить меня до самых пор, пока эта верба за ликом Святым храниться будет. Не разлюбить ему, не забыть, только мой один и будет. Аминь».

После этого вербную веточку оставьте за иконой. Так можно вернуть любовь мужа или любимого парня.

Незамужним девушкам в этот праздный день нужно взять в руки большую охапку вербных веточек и сказать такие слова:



«Почки вербы святой, сколько вас здесь на ветке, столько пусть ком не в этом году женихов сватается. В этом году выйти мне замуж удачно».

Проговаривая заговор на замужество, представляйте перед собой лицо своего будущего любимого мужа.

Вот еще один любовный заговор на вербную ветку. Он подойдет девушкам, которые никак не могут добиться внимания от парня, который им по душе. Возьмите в руки одну вербную почку и скажите такие слова:

«За год моим не стал, а на неделе вдруг глаза твои откроются, увидишь красоту мою и сердце мое доброе».

Эту почку вербы нужно положить под подушку, пусть она там лежит в течение трех дней. Магия начнет действовать в течение недели.

Увеличить доход можно с помощью заговоров

Конечно, на этот праздник существуют и обряды, которые привлекают в дом большее количество денег.

Подавая милостыню в этот день можно приговаривать:

«Вам на удачу, мне на богатство».

Чтобы в доме водились деньги можно изготовить обереги в Вербное Воскресенье. Какие это могут быть предметы? Это могут быть обычные монетки, на которые наговаривается текст:



«Перед Пасхой святой Марья ходила Святых о достатке просила, а Святой тот достаток всем послал и нам пошлет».

Заговоренную монетку спрячьте в кошелек и не тратьте, такие обереги будут привлекать в ваш дом деньги.

Мощный ритуал на богатство заключается в том, чтобы поставить вербу в воду, а когда она пустит корни высадить ее в землю, чтобы выросло дерево.

А этот заговор направлен на то, чтобы вам вернули все долги. Для его исполнения вам понадобится коробок спичек и церковная свеча. Зажгите свечку, в руки возьмите коробок спичек и скажите такие слова:

«Чтобы сера от этих спичек у тебя раб Божий в ушах засела, так засела, чтоб не мог ничего слышать, пока не отдашь мне долг».

Коробок спичек спрячьте в тайник и ждите, когда должник придет возвращать деньги.

В это воскресенье можно провести заговор на деньги, который предлагает Наталья Степанова. Возьмите восковую свечку и вытяните из нее фитиль. Фитиль поджигается сразу с двух сторон, и при этом говорятся слова:

«Вечный огонь и дух мой вечный принесет мне золото, серебро, всякое добро».

Как скажите эти слова, так и гасите фитиль. Этот фитилек нужно носить с собой, как денежный оберег.

А вот заговор от Натальи Степановой на воду, его тоже можно провести в Вербное Воскресенье. Если этот праздник еще и совпадет с растущей луной, сила заговора еще больше увеличится. Стакан с водой нужно поставить на подоконник, чтобы на него мог попасть свет молодой луны и сказать при этом такие слова:



«Медяки мои растут вместе с луной, само Вербное Воскресенье тому в помощь».

В конце этого дня, уже лежа в кровати скажите:

«Все дела позади, на завтра дела впереди, а прибыль посредине».

Приметы говорят о том, что, если вы найдете мелочь в этот день, значит, скоро в ваш дом придут крупные деньги.

В слова-заговоры нужно верить

А эти обряды и заговоры выполняют на удачу, во всех делах сразу.

Когда будете идти домой из церкви с вербой, говорите такие слова:

«Чтоб такое святое настроение каждый день было, чтобы удача была, как в этот день».

Встречая всех по пути из церкви можно говорить:

«Всем удача, мне удача».

Когда будете готовить блюда на праздничный стол, то в одно из блюд положите монетку. Можно положить в вареник или пельмень. Желательно, чтобы монетка досталась кому-то из вашей семьи, этот человек и принесет в дом богатство.

В утро Вербного Воскресенья при помощи вербных веточек обрызгайте весь дом святой водой и говорите слова:

«Чтобы весь год легкий был, чтобы все Святые в помощь».

Рано утром в этот праздник встаньте лицом к солнцу, положите руку на солнечное сплетение, закройте глаза, улыбнитесь и произнесите:

«Чтобы всегда было так, как я хочу».

После этого три раза перекреститесь и идите в церковь.

А есть ритуалы на удачу в это Воскресенье, которые исполняются перед сном. Уже лежа в кровати, вспомните, все, что было хорошее этим днем и скажите:

«Та любовь, что есть во мне, не отнять ее у меня. Чтоб эта любовь каждый мой день удачным делала».

Приметы говорят, что если вы первым из церкви встретите мужчину, то это к счастью.

На прародители считали, что веточки вербы обладают целительными свойства. Верба считалась волшебным талисманом для всей семьи — веточкой прикасались к близким людям, желая им здоровья и счастья, ставили у изголовья больных, прикладывали к больным местам, стегали детей, чтобы те не болели в течение года и росли здоровыми. В праздник Вербное Воскресенье целители на весь год делали из вербы различные отвары и порошки от самых разных болезней. Мужчины носили почки вербы в качестве талисмана для придания физической силы юноши, а девушки — для помощи в зачатии ребенка.

Согласно древним поверьям, в этот день никто не выгонял скот на улицу, так как верили, что его обязательно испортят злые духи. А девушки в Вербное воскресенье обязательно расчесывали волосы, приговаривая: «Вода, иди в землю вместе с головной болью». А затем клали расческу в воду и поливали этой водой вербу.

В древности верили, что какой ветер дует в Вербное воскресение, такой будет и все лето, если же в этот день будет теплая и ясная погода, то вся деревня готовилась собирать хороший урожай фруктов. Если же «на Вербной мороз — яровые хлеба хороши будут».

ЗАГОВОРЫ в этот день:

• Под Вербное воскресение заговаривают головные боли. Для этого, расчесав волосы, снимите с расчески волоски и положите их в воду. Полейте этой водой вербу под Вербное воскресенье и скажите: «Вода, иди в землю вместе с головной болью».

• В Вербное воскресенье делают приворот на вербу. Для этого сломайте веточку и скажите:



«До тех пор, пока верба за иконой лежать будет,До тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь».Вербу положите за икону. Только ни в коем случае не выбрасывайте заговоренную веточку!• Помните, что веточки с Вербного воскресения необходимо сохранить. Они помогают в лечении многих заболеваний!• Принято, по поверью, в Вербное воскресенье стегнуть вербочкой по спине того, кому вы желаете здоровья. Но знайте, стегнувший вас по заду желает вам плохого. Так как, стегнув вербой в этот великий праздник, вам могут пожелать зла, и оно сбудется.• Сегодня вeрба сильна.• Святят вербу. И потом хранят её в доме весь год в вазе или за иконами. Старой вербой, отстоявшей год, обметают все углы, окна, пороги, благодарят её за службу и сжигают. Надо стегнуть новой свяченой вербой по спине всех домашних и животных, а вслух сказать: «Верба-хлёст, бей до слёз», — это прибавляет здоровья.• Почки, пушистики от вербы свяченой помогают при бесплодии женском и при энурезе.• Сегодня можно запечь пушистики свяченой вербы в хлеб и дать больным домашним животным — исцелятся.• ВСЕМ, кто помогает своим близким отливками или другим методом снять порчу или полечить, пригодится этот оберег от перехвата: сегодня натощак надо съесть 3 почки вербы и запить святой водой. Потом сказать: «Вербой святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают. Аминь». Если Вы православный человек, то до этого надо причаститься.

В этот день украсьте свой дом веточками вербы и дарите своим близким букетики ранних весенних цветов.

Источник: TheRussianTimes