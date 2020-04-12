Дым над Бердском: Сжигают сухую траву военные возле аэродрома «Бердск-Центральный»

Чтобы пал травы не вышел из-под контроля и не перекинулся на соседние дачи, работают бульдозер, 8 человек с огнетушащими средствами. Через две недели на этом месте появится зеленый газон.

Дым от пала травы у аэродрома Бердска виден издалека

Столбы дыма поднимаются над Бердском днем в воскресенье. Читатели «Курьер. Среда. Бердск» задаются вопросом: что горит.

Как выяснилось, идет плановый пал травы в районе аэродрома «Бердск-Центральный».

-На территории ДОСААФ Минобороны идет плановый отжиг травы, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 12 апреля начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

По его словам, плановость предполагает наличие распорядительного документа, ответственных людей, соответствующей техники, чтобы пал травы не вышел из-под контроля.

-Там работают бульдозер, 8 человек личного состава с огнетушащими средствами. Чтобы пал был контролируемым, не пошел к дачам. Обжигают территорию, которая им необходима, чтобы через пару недель там появился зеленый газон, — уточнил Николай Анатольевич, отметив, что все бердские службы о сжигании травы представители ДОСААФ предупредили заранее.

Пока жгут рядом с аэродромом.