Провалились в полынью на снегоходе двое рыбаков у острова Умовский на Обском море близ побережья Бердска

Снегоход утонул. Пострадавших доставили на берег, где их ждали скорая помощь и полиция.

Так выглядит Обское море 12 апреля 2020 года

Вечером 12 апреля спасатели Бердска вытащили из воды двух провалившихся под лед рыбаков. Пострадавшие возвращались на снегоходе с рыбалки. Во время ЧП один вместе со снегоходом почти ушел под лед. Второму удалось отпрыгнуть. Именно он сумел вызвать спасателей Бердска, сообщил «Курьер.Среда.Бердск» оперативный дежурный БПСО Ермолаев.

Сообщение о терпящих бедствие людях на акватории Обского моря поступило в Бердский поисково-спасательный отряд в воскресенье около 21.00.

Сотрудники МЧС немедленно отправились на выручку в район острова Умовский, что в паре километров от побережья Бердска. Спасатели выехали на судне на воздушной подушке, поскольку лед сейчас очень опасен — во многих местах полыньи и вода выступает на поверхность.

Именно в такую полынью провалились рыбаки вдалеке от берега, откуда может прийти помощь.

Примерно в 21.45 тонувшего доставили на бердское побережье. Их привезли в лагерь «Юность», что в районе «Чайки», куда полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Оба получили переохлаждение, так как были в ледяной воде.

Полицейским предстоит опросить пострадавших, выяснить все обстоятельства произошедшего.

-Лед от бердского побережья до островов весь в промоинах, поэтому выходить сейчас на акваторию — полное безумие, риск утонуть, — призывают спасатели рыбаков Бердска.