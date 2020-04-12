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Провалились в полынью на снегоходе двое рыбаков у острова Умовский на Обском море близ побережья Бердска

22:18 12.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Снегоход утонул. Пострадавших доставили на берег, где их ждали скорая помощь и полиция.

Провалились в полынью на снегоходе двое рыбаков у острова Умовский на Обском море близ побережья Бердска
Так выглядит Обское море 12 апреля 2020 года

Вечером 12 апреля спасатели Бердска вытащили из воды двух провалившихся под лед рыбаков. Пострадавшие возвращались на снегоходе с рыбалки. Во время ЧП один вместе со снегоходом почти ушел под лед. Второму удалось отпрыгнуть. Именно он сумел вызвать спасателей Бердска, сообщил «Курьер.Среда.Бердск» оперативный дежурный БПСО Ермолаев.

Сообщение о терпящих бедствие людях на акватории Обского моря поступило в Бердский поисково-спасательный отряд в воскресенье около 21.00.

Сотрудники МЧС немедленно отправились на выручку в район острова Умовский, что в паре километров от побережья Бердска. Спасатели выехали на судне на воздушной подушке, поскольку лед сейчас очень опасен — во многих местах полыньи и вода выступает на поверхность.

Именно в такую полынью провалились рыбаки вдалеке от берега, откуда может прийти помощь.

Примерно в 21.45 тонувшего доставили на бердское побережье. Их привезли в лагерь «Юность», что в районе «Чайки», куда полицейские вызвали бригаду скорой помощи. Оба получили переохлаждение, так как были в ледяной воде.

Полицейским предстоит опросить пострадавших, выяснить все обстоятельства произошедшего.

-Лед от бердского побережья до островов весь в промоинах, поэтому выходить сейчас на акваторию — полное безумие, риск утонуть, — призывают спасатели рыбаков Бердска.

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От редакции

Что тянет так на хрупкий лед?

Аноним, 12 апреля 2020 22:39
Похоже что снегоход останется там навсегда.
Аноним, 12 апреля 2020 22:42
Я даже догадываюсь где они провалились.
Видимо напротив пляжа Чайка.
12strun, 12 апреля 2020 23:18
В скорой помощи психиатр был?другого врача этим дебилам не надо,от работы отвлекать,
Аноним, 12 апреля 2020 23:36
Глубоко там...до 24 метров.Пора закрывать сезон,мужики

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