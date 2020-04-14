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Цены на имбирь взлетели в 10 раз. Имбирь убивает COVID-19, рассказал диетолог

12:46 14.04.2020 Фото: www.pexels.com
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Имбирь — неплохой продукт в плане повышения иммунитета и профилактики коронавируса, но не единственный в своем роде.

Цены на имбирь взлетели в 10 раз. Имбирь убивает COVID 19, рассказал диетолог
На фоне эпидемии коронавируса цены на имбирь взлетели в пять, а кое-где даже в десять раз

Имбирь — неплохой продукт в плане повышения иммунитета и профилактики коронавируса, но не единственный в своем роде. Чем заменить пряность, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ Диетологии и Диетотерапии Михаил Гинзбург.
На фоне эпидемии коронавируса цены на имбирь взлетели в пять, а кое-где даже в десять раз. Что полезного содержится в этой пряности и где еще это можно найти, объяснил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ Диетологии и Диетотерапии, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург.
«Первое, что помогает снизить вероятность заболевания, это фитонциды — летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы. Кроме имбиря, фитонцидами очень богаты лук, чеснок, редис, редька, капуста», — рассказал Михаил Гинзбург.

Второй полезный компонент — уменьшающий воспаление, отметил врач-диетолог.
«Противовоспалительный эффект позволяет снизить избыточный ответ организма на проникновение вируса. Им обладает куркума. Куркуму в этом плане даже называют первым противовоспалительным продуктом. Такой эффект есть и в ягодах — смородина, черника, клюква, малина», — рассказал Михаил Гинзбург.
Третий момент — эффект защиты клеток, содержание антиоксидантов.
«Антиоксидантов больше в куркуме, их практически нет в имбире. Антиоксиданты содержат и окрашенные овощи — болгарские перцы, томаты», — поделился врач-диетолог.

Источник: РИА Новости

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